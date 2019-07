REDAZIONE

Anche a Venafro non è mancata la solidarietà per la morte del carabinieri ucciso a Roma. Infatti qualcuno ha fatto trovare, questa mattina, un mazzo di fiori davanti al cancello principale della Compagnia di Venafro, così come accaduto ieri pomeriggio a Larino. Il gesto e stato molto apprezzato dai carabinieri e dal comandante Giacona della Compagnia di Venafro.