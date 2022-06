Anche a Termoli le celebrazioni per la festa della Repubblica (FOTO E VIDEO)

Alzabandiera in piazza Sant’Antonio alla presenza delle autorità civile e militari

Celebrazioni del 2 giugno anche a Termoli dove questa mattina si è svolto l’alzabandiera in piazza Sant’Antonio per il 76° anniversario della Festa della Repubblica Italiana alla presenza delle autorità civile e militari.

Era il 2 giugno del 1946 quando l’intero popolo italiano fu chiamato alle urne per votare il referendum tra monarchia e repubblica, da quel giorno iniziò per l’Italia una nuova era. La Festa della Repubblica Italiana è la giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana.