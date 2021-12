Anche a Termoli il V-day pediatrico: al via le vaccinazioni per fascia età 5-11

Per i bambini è stato autorizzato dall’Ema e dall’Aifa il vaccino pediatrico Pfizer: due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra

Anche a Termoli è iniziata oggi, venerdì 17 dicembre, la campagna vaccinale anti covid per bambini in età pediatrica. Il V-day pediatrico con le prime somministrazioni del vaccino per la fascia 5-11 anni ha preso il via alle 9 presso l’hub vaccinale di via del Molinello.

A gestire il tutto in modo impeccabile il dottor Pierpaolo Oriente, Dirigente del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’Asrem di Termoli, insieme al suo staff. Disponibilissimi e con molta professionalità hanno accolto i piccoli pazienti ed i loro genitori.

Per i bambini, lo ricordiamo, è stato autorizzato dall’Ema e dall’Aifa il vaccino pediatrico Pfizer: due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Un bambino che è stato già positivo al Covid può ricevere un’unica dose di vaccino, se sono passati più di 12 mesi dalla malattia sarà necessario inoculargli due dosi di vaccino. Molte le prenotazioni pervenute e tanta la consapevolezza dei genitori che hanno dimostrato un approccio sereno e di essere già ben informati.

Nell’età pediatrica, secondo le stime dell’Ecdc’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “ogni 10mila casi sintomatici per Covid ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri nelle terapie intensive e, tristemente, un caso di decesso”, ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus.

“La vaccinazione ai bambini risponde pienamente alla sensibilità genitoriale di offrire il meglio per la tutela della salute dei propri figli. Rappresenta un atto di amore nei loro confronti”.