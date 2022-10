Anche a Tavenna 5mila euro per chi acquista casa o avvia attività

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Tavenna nel voler ridare il giusto decoro al paese. Dopo l’iniziativa intrapresa da altri comuni molisani anche a Tavenna si cerca di combattere la lotta contro lo spopolamento. “Abbiamo ottenuto dal fondo di sostegno per i comuni marginali un finanziamento complessivo di circa 144.000 Euro”, ha fatto sapere il sindaco Cirulli.

“Per questa prima annualità, l’importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a circa 48.000 Euro. A chi trasferirà la propria residenza e dimora abituale nel comune di Tavenna verrà concesso un contributo per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile pari a 5.000 Euro.

Altro contributo anche a chi avvierà una nuova attività commerciale, artigianale e agricola purché abbia l’unità operativa ubicata nel comune di Tavenna.

L’avviso pubblico e i modelli per compilare la domanda per ottenere la concessione del contributo, da presentare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 Dicembre 2022 sono presenti sull’Albo Pretorio del comune o sulla pagina facebook del comune di Tavenna”.