Anche a Fossalto apre l’asilo nido comunale

Lunedì 7 marzo, è suonata la prima campanella per i più piccoli della comunità di Fossalto.

Il finanziamento del MIUR ottenuto dal Comune per la realizzazione dell’Asilo Nido ha permesso non solo di offrire uno spazio per la prima infanzia, andando incontro alla necessità di coniugare la vita familiare e professionale di diversi genitori; ma anche di realizzare dei lavori all’interno della struttura scolastica come il ripristino dell’ascensore; l’adeguamento tecnologico e l’efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento; la realizzazione del riscaldamento in palestra e negli spogliatoi; le manutenzioni ai bagni della scuola; l’adeguamento dell’accesso esterno per i disabili; l’illuminazione esterna.



Il servizio dell’Asilo Nido sarà attivo fino al 31 luglio 2022, per poi ripartire regolarmente a settembre. Chiunque sia interessato, può ancora procedere all’iscrizione dei propri figli.