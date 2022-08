Anasf Giovani: sostegno per i professionisti under 41 del Molise

Costituito il gruppo di lavoro territoriale: Gaetano Del Zingaro, Alex Minichillo e Mariangela Russo, quest’ultima eletta nel ruolo di coordinatrice regionale

Anasf, l’associazione nazionale dei consulenti finanziari, ha costituito, in seno al Comitato territoriale del Molise, una sezione giovani, volta a stimolare e sostenere i giovani professionisti operativi in regione. Il progetto “ANASF Giovani”, nato nel 2017, è stato sviluppato a livello regionale dal 2019 e in questi giorni in Molise è stato costituito il gruppo di lavoro territoriale under 41 con le nomine dei seguenti consulenti finanziari: Gaetano Del Zingaro, Alex Minichillo e Mariangela Russo, quest’ultima eletta nel ruolo di coordinatrice regionale.

Russo, laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche alla LUISS di Roma, ha conseguito la certificazione EIP di EFPA (European Financial Planning Association) e opera come consulente finanziaria da circa dieci anni.

L’obiettivo della neo-costituita sezione giovani è quella di supportare i professionisti che da poco operano nel settore, ma anche quello di far conoscere a chi si avvicina al mondo del lavoro le grandi potenzialità del settore. Lo sviluppo della consulenza finanziaria è evidente: si tratta di una professione in grande crescita, in contro tendenza rispetto alla crisi di altri settori, circostanza ancora più significativa in una regione come il Molise.