Anas pubblica il bando per il Lotto Zero, 150 milioni a Isernia

Pubblicati dall’Anas 25 bandi di gara che riguardano tutto il territorio nazionale. Obiettivo: innalzare sempre di più gli standard di sicurezza della rete, migliorare l’efficienza e il comfort di guida.



Prosegue l’impegno Anas (Gruppo FS Italiane) nell’aumentare la sicurezza della propria rete. Sulla Gazzetta Ufficiale, nel mese di dicembre 2022, sono stati pubblicati 25 bandi di gara, per un totale di circa 1,700 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale. Si tratta di interventi per il potenziamento e la manutenzione programmata della rete anche attraverso nuove tecnologie nell’ottica di innalzare sempre di più gli standard di sicurezza, migliorare l’efficienza e il comfort di guida.

Nel dettaglio, i bandi riguardano anche il Molise con la gara per il Lotto zero, relativa ai lavori di collegamento tra il bivio di Pesche al km 181,500 della SS17 “Dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico”, e il Lotto uno della SSV Isernia-Castel di Sangro, in Molise per i quali sono previsti anche i servizi ambientali in corso e post operam e il servizio di bonifica ordigni bellici, sorveglianza e indagini archeologiche, per un importo complessivo di oltre 146,3 milioni di euro.