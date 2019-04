Anas Molise aggregata all’Abruzzo, un’altra sconfitta della politica

Come noto l’Area Compartimentale Molise viene aggregata all’Abruzzo perdendo la gestione autonoma, la progettazione e l’area amministrativa. Oggi il progetto è stato presentato dall’Azienda alle organizzazioni sindacali per la condivisione, per poi essere approvato nel Consiglio d’Amministrazione. Ancora una volta la politica regionale non è stata in grado di salvaguardare un presidio importante per la regione Molise. Ovviamente il danno sarà tutto per i cittadini molisani.

«Oggi – si legge in una nota delle organizzazioni sindacali – si è svolto l’incontro convocato da Anas per presentare la nuova proposta di riassetto territoriale, la cui predisposizione era stata preannunciata da tempo, da adottarsi in sostituzione di quella attuale, articolata in otto macro aree.

Le Organizzazioni Sindacali, nel richiamare brevemente le osservazioni critiche espresse nel corso della trattativa condotta nel 2017 per l’adozione del nuovo modello e le numerose richieste di modifica, anche di dettaglio, formalizzate attraverso la trasmissione di propri documenti unitari, hanno sollecitato l’avvio del previsto confronto, ribadendo i propri punti programmatici.

Nel preannunciare la presentazione di un proprio documento di proposte/osservazioni in merito alla bozza di modello, hanno inoltre sottolineato l’importanza che Anas garantisca condizioni di trasparenza, legalità e rispetto delle clausole sociali, nell’ambito delle attività date in appalto, visto anche il rilievo che la Società riveste in ambito nazionale rispetto a tale settore.

La Società, nel fornire assicurazioni rispetto a quanto segnalato e nel rinviare in ogni caso l’esame di eventuali problematiche alla prevista discussione di merito, ha ulteriormente precisato di avere promosso una fase di analisi e studio, con possibile elaborazione di proposte di revisione, anche alle sezioni staccate, nonché al modello organizzativo di esercizio.

Al termine della riunione sono stati calendarizzati i seguenti appuntamenti: 7 maggio per il riassetto territoriale; 8 maggio per l’insediamento delle commissioni tecniche per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro, 14 maggio per l’analisi dei fabbisogni».