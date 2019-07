Anas, esodo estivo: bilancio positivo per il primo week end da bollino rosso

È positivo il bilancio del week end di esodo estivo di fine luglio, contraddistinto da bollino rosso, sui circa 30 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (società del Gruppo FS Italiane). Nonostante il maltempo che ha interessato sabato e domenica diverse regioni, in particolare nel Nord e nel Centro Italia, i disagi sono stati contenuti e non si sono registrate particolari criticità dovute all’aumento dei flussi di traffico.

Nel pomeriggio di venerdì 26 e per tutta la giornata di ieri, sabato 27 si sono concentrate gran parte delle partenze dai grandi centri urbani verso le località turistiche.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 28 luglio, la circolazione nel tardo pomeriggio e nelle ore serali sarà caratterizzata soprattutto dai rientri dal week end. Per agevolare gli spostamenti, il divieto di transito dei mezzi pesanti è in vigore fino alle ore 22 di questa sera.

Anas, inoltre, ricorda a coloro intenzionati a mettersi in viaggio che la mattinata di sabato prossimo, 3 agosto, è contraddistinta da bollino nero in previsione delle grandi partenze lungo gli itinerari delle vacanze.

