Anas: chiuso al traffico un tratto in galleria sulla Tangenziale est

Anas (Gruppo FS Italiane) effettuerà dei lavori di manutenzione ordinaria nella galleria situata al chilometro 7,100 della strada statale 710 “Tangenziale est di Campobasso”. Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, sia per il personale a lavoro che per la circolazione, il tunnel sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 6,900 al 7,600 fino a giovedì 30 aprile. Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148