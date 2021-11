Anas, 216 milioni per nuove opere in regione. Marasco: “Impegno massimo per il Molise”

Manutenzione programmata e nuove opere: l’impegno di Anas in Molise è massimo per garantire la sicurezza delle arterie in gestione e soprattutto la realizzazione di nuove opere.

ANAS IN MOLISE

Anas ha attualmente in gestione nella Regione Molise 667 km di strade statali.

Nel Molise l’investimento complessivo dei lavori di Manutenzione Programmata per il 2021, ammonta ad oltre 30 milioni di euro, un trend in crescita costante pari a circa 4 volte quello del 2017 e al +50% rispetto al 2020, già anno record per il Molise. L’investimento complessivo per le Nuove Opere in corso e programmate ammonta a oltre 216 milioni di euro.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Per gli interventi sulla sovrastruttura stradale i lavori riguardano in particolare il rifacimento dei tappeti di usura, anche con asfalto drenante, ma in alcuni casi, soprattutto lungo la viabilità di rientro dalle Province, la rimozione totale della vecchia pavimentazione con il miglioramento, ove necessario, degli strati di fondazione.

Si tratta di una tipologia di interventi che oltre a migliorare la sicurezza e il comfort di guida, consentirà una maggiore durata dell’asfalto nei prossimi anni.

Tra i lavori di manutenzione programmata rientrano anche: la ristrutturazione di ponti e viadotti, la sostituzione di barriere di sicurezza, l’ammodernamento degli impianti tecnologici in galleria, la sostituzione della segnaletica verticale e l’esecuzione di altre opere complementari

Nel dettaglio gli interventi principali attualmente in atto nella provincia di Campobasso sono:

Sulla SS647 “Fondo Valle del Biferno” Anas ha attivato investimenti complessi per 140 milioni di euro, tra lavori in corso e di prossimo avvio finalizzati alla riqualificazione dei dei viadotti Molise 1 e 2.

In particolare, per il viadotto Molise 1 sono in corso due interventi, per un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro.

I due interventi sono finalizzati al risanamento strutturale, consolidamento e l’impermeabilizzazione degli impalcati miglioramento sismico e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

Sul viadotto Molise 2, sono in corso lavori per un investimento complessivo di circa 41 milioni di euro.

Gli interventi riguardano: l’adeguamento sismico; la sostituzione delle barriere metalliche di sicurezza con l’installazione di nuove barriere bordo con profilo salva-motociclista e per lo smaltimento e depurazione delle acque della piattaforma stradale.

Per conseguire l’adeguamento sismico dell’opera si prevede il sollevamento di tutti gli impalcati e l’installazione di isolatori sismici.

Gli interventi saranno realizzati mantenendo in esercizio i viadotti senza prevederne la chiusura per tutta la durata dei lavori.

Sempre sulla SS647 “Fondo Valle del Biferno” sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale degli impalcati dei viadotti compresi tra il 0 e il 55,700, i lavori di manutenzione del viadotto “Cervaro” al km 52,582.

Lungo la SS16 “Adriatica” sono in corso i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della sede stradale alla sezione tipo IV e la realizzazione dell’innesto al passaggio ferroviario di Campomarino.

Sulla SS 645 lavori di protezione e consolidamento del corpo stradale nel tratto compreso tra il km 17 ed il 20 nel Comune di Pietracalla.

Sulla SS 212 lavori di manutenzione del Viadotto Ciavola al km 60,981.

Lungo la SS 747 “Fossaltina” sono in corso i lavori di manutenzione programmata delle barriere di protezione laterale.

Sono in corso i lavori di manutenzione programmata dei piedritti delle gallerie lungo la SS748 “Di Kalene”.

In provincia di Isernia sono attualmente in atto i seguenti interventi di manutenzione:

Sulla SS652 sono in corso i lavori di manutenzione programmata del viadotto “Volturno” che riguardano il ripristino superficiale delle pile, delle solette e delle opere idrauliche.

Lungo la SS17 sono in atto i lavori di manutenzione del viadotto situato al km 187,862.

Sulla SS 650 “Fondo Valle Trigno” sono attivi i lavori di manutenzione del viadotto “Sant’Onofrio” al km 12,536 e del Viadotto Fossato al km 19,870

“L’impegno di Anas sul territorio regionale del Molise – ha dichiarato l’ingegner Antonio Marasco, responsabile della struttura territoriale Anas Abruzzo-Molise – è massimo e costante, i lavori in corso sono finalizzati a migliorare e riqualificare i collegamenti stradali innalzando i livelli di sicurezza e di comfort di guida per l’utenza in transito lungo le strade statali.

La mobilità rappresenta un servizio fondamentale e Anas, consapevole di questa responsabilità, è impegnata nel mettere a disposizione dei suoi utenti infrastrutture capillari e sostenibili volte ad agevolare il permanere della residenza in particolare delle aree interne, incrementando al contempo l’attrattività dei territori e il relativo sviluppo economico. La nostra azione è volta a potenziare i collegamenti all’interno della regione, che merita ogni possibile attenzione sia per li spostamenti all’interno dei propri confini e sia in relazione alla posizione strategica che il Molise assume come snodo di collegamento di itinerari trasportistici di lunga percorrenza da e verso le regioni confinanti come Lazio, Abruzzo e Campania, oltre a dover garantire i flussi turistici verso la costa adriatica e verso altre località interne sempre più da valorizzare e rendere fruibili con un sistema stradale sempre più efficiente e sicuro.

E in tale contesto si inserisce il nostro lavoro, con strade ben mantenute e nuove opere che contribuiscono al mantenimento dell’indispensabile presidio territoriale quale prerequisito alla crescita e allo sviluppo garantendo efficienza ad un servizio essenziale come la mobilità.

Anche la realizzazione del nuovo collegamento tra Bivio di Pesche al km 181,500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia – Castel di Sangro, opere per le quali ho ricevuto la nomina di commissario, sono la conferma – ha concluso – della grande attenzione rivolta al territorio molisano nel miglioramento e potenziamento degli itinerari di collegamento sovra regionale elevando altresì le condizioni di sicurezza e vivibilità dei principali centri urbani attraversati”.

NUOVE OPERE

L’investimento complessivo dei lavori in corso e programmati ammonta a oltre 216 milioni di euro.

Tra i lavori in corso sono da segnalare:

Sulla SS 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico” lavori di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181,500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia – Castel di Sangro. Con D.P.C.M. del 16/04/2021, l’intervento è stato individuato, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, come intervento infrastrutturale caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione si è resa necessaria la nomina del Commissario Straordinario nella persona dell’ing. Antonio Marasco, Responsabile della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise.

L’opera, di importo complessivo finanziato di 130 milioni di euro e dell’estesa di oltre 5,4 km, si configura come il completamento dell’itinerario della SSV “Isernia Castel di Sangro” di cui nel passato sono stati eseguiti due lotti di circa 18.5 km con variante alla SS 17 all’abitato di Isernia.

L’infrastruttura è caratterizzata da 2 gallerie naturali per uno sviluppo complessivo di quasi 1 km e 8 viadotti per uno sviluppo complessivo di circa 1.6 km Il resto del tracciato, di quasi 3 km, si sviluppa prevalentemente a mezza costa con la necessità di inserire opere di contenimento sia a monte sia a valle (quali muri in terra verde, muri di controripa in calcestruzzo o cellulari, paratie, ecc.) per contenere gli ingombri complessivi dell’infrastruttura.

E’ prevista la realizzazione di 3 svincoli a livelli sfalsati di collegamento alla viabilità esistente.

Sono state avviate le attività preliminari propedeutiche all’affidamento dei lavori riguardanti: occupazione anticipata finalizzata all’esproprio dei beni interessati mediante immissione in possesso dei beni interessati e rilievo della relativa consistenza, esecuzione della bonifica da ordigni e residuati bellici e taglio boschivo, attività di indagini archeologiche preventive.

Per la statale 87 “Sannitica” è in corso l’attività di progettazione definitiva per i lavori di ammodernamento della SS 87 e interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso e bivio S. Elia. L’importo dei lavori ammonta ad oltre 32 milioni di euro.

Infine per la SS 645 “Fondovalle del Tappino’’ è attualmente in corso l’attività di progettazione definitiva per i lavori di realizzazione della variante tra i km 16 e 20 con un importo di 54 milioni di euro.