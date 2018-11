Anarchia sotto il castello Svevo di Termoli: “Per bloccare l’inciviltà occorrono le trincee”

REDAZIONE TERMOLI.

“A volte per bloccare l’incivilta’ occorrono le trincee.A nulla può il divieto, si sposta tutto, fioriere, massi e chi più ne ha più ne tolga”. E’ questo il post Facebook, corredato da foto, del consigliere di minoranza al comune di Termoli, Nick Di Michele.

Nella piazzetta che sorge sotto le mura del castello Svevo di Termoli, lì dove è posta la rosa dei venti, sembrerebbe che tutto sia permesso. Emerge questo dalla foto che raffigura 3 auto posteggiate in una zona che invece è pedonale. E per permettere alle auto di addentrarsi meglio lungo la via alcuni ignoti hanno pensato bene di spostare le grandi fioriere di cemento che dovrebbero fungere invece da ostacolo per le auto.

Ma probabilmente non stupisce nemmeno questo dato che la zona è teatro di atti vandalici che si ripetono sempre e comunque. L’ultimo, ad esempio, è quello relativo all’ennesima goliardata verso la bussola situata a Largo Piè di Castello presa di mira già più e più volte in passato.