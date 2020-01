Analisi, numero chiuso al Veneziale: scatta la protesta

Sanità pubblica in “Rianimazione “. È Anna Rita Pilla, passata alla storia come la donna che mise alla berlina Iorio davanti al Consiglio Regionale, a lanciare l’allarme su Facebook:

«Buongiorno Isernini! È bene che tutti noi veniamo a conoscenza del fatto che il reparto “analisi” del Veneziale ha ridotto le prestazioni ad APPENA 150 al giorno! Va da sé che le prenotazioni di oggi 2 gennaio si possono fare tra 15 giorni quando prima si potevano fare le analisi anche il giorno dopo! Non oso immaginare come, con il passare dei giorni, si allungherà la lista!”.

Insomma, ancora proteste, ancora disagi, il Veneziale sta davvero messo male. E del nuovo taglio di parlerà nell’incontro del 9 gennaio tra la Commissaria Scafarto e il Comitato “In seno al problema».