Ampliamento del cimitero, approvato il progetto esecutivo di 500mila euro

TRIVENTO

Ampliamento del cimitero, l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare alla presentazione del progetto. Sabato 30 marzo, dalle ore 18, presso il Centro Polifunzionale. La giunta comunale ha di recente approvato il progetto esecutivo di 500mila euro. L’intervento prevede la costruzione di nuovi loculi all’interno delle strutture cimiteriali esistenti collocate presso la chiesa e il convento di Sant’Antonio.

L’opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2020 e nell’elenco annuale 2019. Come da quadro economico, 347.656,59 euro è l’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta; 50.443,41 gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, quindi il totale dei lavori è di 398.100,00 euro. Le somme a disposizione dell’Amministrazione: Iva sui lavori 10%: euro 39.810,00; spese tecniche (comprese di cassa e Iva): euro 50.000,00; indagini geognostiche e relazione geologica (comprensive di cassa e Iva): euro 2.500,00; spese generali: euro 7.000,00; imprevisti: euro 2.590,00, quindi totali somme a disposizioni sono 101.900,00 euro che sommate al totale lavori da le 500mila euro complessive dell’investimento. Inoltre, sempre l’amministrazione comunale informa i cittadini, che in previsione della costruzione di nuovi loculi cimiteriali nel vecchio cimitero, a partire dal giorno 1 aprile 2019 e fino al 30 aprile 2019 avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria riguardanti i defunti, che tutti possono consultare presso il sito internet del comune all’indirizzo www.comune.trivento. cb.it