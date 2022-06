Ampliamento comprensorio irriguo consortile di Venafro

Una data storica per il Consorzio di Bonifica di Venafro e in generale per le politiche idriche e di sviluppo del territorio, grazie all’istituzione di una collaborazione interregionale

Sabato, 4 giugno, a partire dalle ore 10.00, presso la sala convegni dell’IRCCS Neuromed di

Pozzilli in via delle Industrie, si terrà la presentazione del Protocollo d’Intesa per

l’ampliamento del comprensorio irriguo consortile del Consorzio di Bonifica di Venafro.

Nell’incontro verranno affrontate anche le tematiche legate alla nuova infrastruttura stradale e

messa in sicurezza, adeguamento e completamento della viabilità esistente nonché una rivalutazione

ambientale delle aree di interesse.

L’occasione è importante, sia per il Consorzio di Bonifica che per i vari Comuni che hanno siglato

l’accordo, in quanto per la prima volta si travalicano i confini regionali al fine di porre in essere un

ampliamento strutturale fisso che possa offrire migliori servizi idrici agli imprenditori agricoli

anche della vicina Campania e porre le basi per ulteriori sviluppi del territorio.

Prenderanno parte dunque i comuni di: Venafro, Pozzilli, Sesto Campano, Monteroduni,

Montaquila, Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Presenzano, Prata Sannita, Pratella, Ailano,

Sant’Angelo d’Alife, Raviscanina, Vairano Patenora, Pietravairano e Comunità Montana del

Matese.

Ad illustrare il progetto, dopo il saluto del Presidente del Consorzio di Bonifica di Venafro Raffaele

Cotugno, il Direttore Massimiliano Capezzuto.

Presenti le autorità locali e regionali nonché gli esperti del comparto e del mondo

dell’associazionismo di settore.