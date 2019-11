Ampie schiarite con qualche pioggia residua e temperature in calo sul Molise

A cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI OGGI ITALIA – Al Nord avvio discreto ma con tendenza a nuovo peggioramento dal pomeriggio-sera con rovesci diffusi. Neve sulle Alpi dai 900-1000 metri. Temperature in diminuzione, massime tra 8 e 13 gradi. Al Centro nuovo peggioramento sulla Sardegna con rovesci e temporali in graduale estensione alle regioni tirreniche e Appennino. Temperature in aumento, massime tra 16 e 18 gradi. Al Sud ancora qualche debole pioggia tra Campania e Molise, meglio altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Temperature in lieve rialzo fino a 20 gradi.

LE PREVISIONI METEO IN DETTAGLIO IN MOLISE

Lunedì: al mattino tempo buono su provincia di Campobasso con ampie schiarite; qualche nuvola in più sui settori occidentali con qualche possibile breve rovescio. Anche al pomeriggio e in serata poche variazioni con ampie schiarite sul settore orientale del territorio regionale e addensamenti tra Matese, Isernino e venafrano associati a qualche debole rovescio. Temperature in diminuzione e su valori medi del periodo. Venti deboli

Martedì: al mattino poco o parzialmente nuvoloso ma con tendenza a rapido peggioramento. In particolare, tra il tardo pomeriggio e la sera transiterà un fronte perturbato associato a piogge moderate che dalla provincia di Isernia raggiungeranno il campobassano e i monti del Sannio. Sulla costa e sul basso Molise non si verificheranno precipitazioni. Temperature stazionarie.

Mercoledì: giornata interlocutoria con nubi alternate a spazi di sereno al mattino su gran parte del territorio regionale. Anche al pomeriggio-sera lo stato del tempo non varierà. Temperature in leggera flessione ma su valori consoni a quelli del periodo.