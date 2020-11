Dopo il romanzo “Annina e Bartolino”, ambientato in un paese della montagna molisana e che trae spunto da una vicenda effettivamente avvenuta, vincitore del premio speciale della giuria al concorso letterario internazionale città di Latina 2019 ed il romanzo “Ombra Paterna”, è stato di recente pubblicato “Amori Complicati”, l’ultimo romanzo dello scrittore Paride de Paola, dove si narrano gli amori e le peripezie di un uomo dal carattere delicato ed insicuro, vittima da ragazzo di episodi di bullismo scolastico, nonché gli amori delle sue due mogli e di altri personaggi di contorno.

Un racconto piccante, ma non volgare, realistico, di lettura facile e scorrevole, nel sottofondo di una Italia minore, tratteggiata con efficacia pur in regioni diverse, quali l’Abruzzo, l’Emilia e la Sicilia, che ognuna conserva nel racconto dell’autore le sue peculiarità.