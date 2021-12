‘Amore in Dad’, l’inedito di Giada su Spotify: “Racconto i sentimenti al tempo del lockdown”

“L’ispirazione è arrivata mentre ero chiusa nella mia cameretta, in solitudine, e parla della storia vera di due ragazzi innamorati che per anni sono stati divisi”

L’ispirazione è arrivata durante il lockdown quando, chiusa nella sua cameretta, in solitudine, ha trovato la concentrazione per mettere i pensieri e le emozioni su carta.

E’ da qui che è nato “Amore in Dad”, il nuovo inedito della termolese Giada Caprioli che in poco tempo ha superato già i mille ascolti su Spotify.

“Amore in Dad” è il quarto singolo della 24enne termolese e racconta la storia d’amore di due ragazzi che “non hanno la possibilità di viversi ogni giorno, perché separati dai chilometri”.

Una canzone che “vorrebbe essere un grido, un bacio sulla linea gialla, un biglietto aereo, le notti insonni, i telefoni scarichi, le videochiamate interminabili” e che racconta quella che, purtroppo, è stata la quotidianità dei tanti ragazzi innamorati che la pandemia da Covid-19 ha diviso per mesi.

“Un amore che è forte quanto il vostro”

Una canzone impegnata per Giada. Il grido che racconta di un amore che è come quello degli altri. “E’ un ci siamo anche noi, il nostro amore non lo viviamo tutti i giorni come voi, ma è forte quanto il vostro – racconta ancora Giada”

L’ispirazione durante il lockdown

“Questa canzone è stata scritta durante il periodo del lockdown, dove per la primissima volta tutti abbiamo provato la sensazione di essere lontani.

Dove bastavano anche due chilometri fuori dal proprio Comune per farci accendere le telecamere. Dove abbiamo vissuto tutti (anche i più scettici) una relazione a distanza”.

Un periodo che, per molti, ha rappresentato anche una sorta di incubo. Privati della quotidianità, della possibilità di incontrare ed abbracciare gli altri, per Giada abbiamo tutti vissuto un amore a distanza.

La storia vera e la voglia di fare musica

“Amore in dad” parla “di una storia vera – racconta ancora la 24enne termolese – racconta la storia di due ragazzi innamorati che in dad ci sono stati per anni, ma anche se la connessione a volte faceva i capricci non hanno mai smesso di collegarsi”.

Se le si chiede da dove nasce la passione per la musica non ha dubbi. “Ho avuto la passione fin da quando ero piccola ma non mi ero mai dedicata in tutto e per tutto alla musica.

Ho sfruttato l’occasione della solitudine del lockdown per scrivere”. Da qui ai mille ascolti su Spotify il passo è stato breve.

“Mi piacerebbe fare di questa passione una professione – afferma ancora – ma partendo dal Molise tutto questo è difficile. Ci sono poche realtà che ti danno ascolto.

Trovare qualcuno disposto ad aiutarti è difficile. Io ho avuto delle conoscenze anche fuori regione e sto ricevendo aiuto anche da persone che si trovano fuori regione.

Mi piacerebbe fare di questa passione una professione ma la prendo e la vivo con i piedi per terra”.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CANZONE