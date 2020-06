Amministrazione di Termoli, i 5 Stelle: “Dopo un anno, solo chiacchiere al vento”

“È trascorso un anno dall’insediamento in consiglio comunale – si legge in una nota del Movimento 5 Stelle Termoli – e d è tempo di tirare le somme. Rileggiamo il programma dell’attuale maggioranza e chiediamo: “Quali obiettivi sono stati raggiunti”? Non è facile amministrare un Paese, soprattutto quando mancano i fondi, questo lo capiamo. Se poi aggiungiamo l’emergenza COVID-19, le giustificazioni prendono corpo ma per essere sufficienti devono essere supportate dai fatti.



Ed allora:

Depuratore

Parco (progetto piscina)

Strade dissestate

Palaltrisport (con copertura tendone da circo in via Pertini)

Case popolari (emergenza)

Canali consortili (Rio Vivo)

Degrado strade e verde Colle della Torre

Cimitero e ricovero animali d’affezione

Consigli di quartiere

Strisce pedonali

Sicurezza stradale via Martiri della Resistenza

Parcheggi gratuiti lungomare Nord

Telecamere di videosorveglianza

Piano chioschi

ecc. ecc.



Questi, alcuni degli argomenti trattati nelle diverse commissioni, rimasti chiacchiere al vento. Qualcuno, ad esempio, sui consigli di quartiere, dirà che è stato approvato il regolamento. Ma a che serve se poi non concretizziamo con l’istituzione dei consigli? A che serve avere un regolamento sul cimitero degli animali di affezione, se poi non realizziamo il cimitero?

Intanto un anno è trascorso ed il tunnel è lungo da percorrere prima di vedere la luce. Un dato però è certo, ci riferiamo al lezzo che anche questa estate, pervade il borgo vecchio, ogni qual volta viene svuotata la cisterna del depuratore, dai liquami…



La promessa data era una necessità del passato: la parola spezzata è una necessità del presente. (Niccolò Machiavelli)”