Amministratori di condominio, Abiconf e Confcommercio Molise: 10 incontri in videoconferenza

Sono aperte le iscrizioni al nuovo Corso di Aggiornamento DM 140 per la formazione obbligatoria degli amministratori condominiali, ai sensi dell’Art.71-bis, primo comma lett.g disp. Att. C.c. e del Decreto del Ministero della Giustizia n.140 del 13/08/2014 attuativo della L. 9/2014, organizzato da Abiconf e Confcommercio Molise.

Il corso valido per 20 crediti formativi, è aperto a tutti gli amministratori condominiali, anche non associati ad Abiconf, e consente ai partecipanti di adempiere agli obblighi di formazione periodica così come previsto dalla L. 220/2012 (Riforma del Condominio), attraverso un percorso mirato di approfondimento su temi fondamentali.

Saranno 10 gli incontri da 2 ore che saranno tenuti in videoconferenza attraverso la piattaforma MeToMeeting, con esame finale previsto presso la nostra sede confederale a Campobasso. Ogni incontro toccherà temi centrali con cui l’amministratore si trova ogni giorno a confrontarsi, grazie alle presenza di docenti di elevata professionalità ed esperienza nel rispettivo settore – di amministrazione condominiale, giuridico, o tecnico.

Si ricorda agli amministratori condominiali che la formazione periodica di 15 ore è obbligatoria per legge e che il mancato adempimento dell’obbligo può portare alla revoca dell’amministratore.

Per maggior informazioni e adesioni, contattare Confcommercio Molise allo 08746891 o inviando una email a molise@confcommercio.it.