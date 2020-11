Amministratore e collaboratore positivi al Covid. Chiuso il Comune

Un amministratore e il suo nucleo familiare e un collaboratore del Comune di Portocannone sono risultati positivi al Covid e per questo motivo il Comune resterà chiuso fino a quando non saranno effettuati tutti i tamponi.

È la comunicazione arrivata dal sindaco Giuseppe Caporicci. “Il bollettino serale della Asrem – afferma il primo cittadino – ci segnala purtroppo per la giornata odierna, altri 4 casi di positività al Virus Covid 19.

Si tratta di un Amministratore Comunale e del suo nucleo familiare e di un collaboratore del Comune che erano già risultati positivi al tampone rapido, tutti già sottoposti da qualche giorno al regime di isolamento fiduciario.

Per questo motivo l’Ente resterà chiuso per la opportuna sanificazione e sino agli esiti negativi dei tamponi che verranno effettuati sul restante personale in servizio, ausiliario, e volontario.

La diffusione del virus, dovuta ad un probabile Cluster locale, la cui ricostruzione è ancora in corso da parte del Dipartimento Igiene e Prevenzione, deve farci elevare le ormai arcinote misure di attenzione e di prevenzione; ci troviamo adesso in una fase in cui, dopo una calma apparente, il contagio ha ripreso vigore per cui, al di là delle disposizioni del DPCM, si consiglia vivamente a tutti di uscire ESCLUSIVAMENTE per le necessità essenziali.

Rivolgo un particolare appello ai più giovani:

ragazzi, la vostra voglia di uscire, di svagarvi e di socializzare è assolutamente comprensibile, ci siamo passati tutti e guai se in giovane età non fosse così! Tuttavia faccio richiamo anche al vostro senso di responsabilità perché in questa fase così delicata, in cui non siamo in grado di sapere se abbiamo in paese un focolaio attivo e non circoscritto, un semplice aperitivo, o la classica sigaretta fumata in compagnia, se non fatto con tutte le precauzioni e le attenzioni possibili, potrebbe generare ulteriori contagi che, a cascata potrebbero entrare con voi nelle vostre case mettendo a rischio i vostri affetti più cari. Rispettiamo le regole, rispettiamoci tutti”.