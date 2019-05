Amministrative, «valutiamo la possibilità di chiedere il riconteggio delle schede»

REDAZIONE TERMOLI

L’annuncio è stato fatto pochi minuti fa attraverso Facebook e a darlo è stato lo stesso Di Michele. «In queste ore stiamo valutando la possibilità di richiedere il riconteggio delle schede, per fugare ogni dubbio sulla legittimità dell’esito del voto. Un’azione che riteniamo doverosa per garantire il pieno rispetto della volontà popolare e non alimentare ulteriori conflitti sociali». Il MoVimento 5Stelle passa all’attacco. Dopo il risultato del primo turno delle elezioni amministrative i 5Stelle passano al “contrattacco”. «Ho atteso un po’ per commentare il risultato delle urne – afferma Di Michele su Facebook – perché, è inutile nasconderlo, ho provato un senso di profonda delusione. Ma, a mente fredda, ho ripensato alla campagna elettorale fatta tra la gente, circondato da persone meravigliose e ho realizzato che, in fondo, il lavoro paga. Questi anni di lotta, in Consiglio comunale, nelle assemblee e nelle piazze, sono arrivati al cuore di tanti cittadini. Abbiamo ricevuto sinceri attestati di stima e, a guardare i numeri, siamo stati anche premiati: abbiamo doppiato il risultato del 2014. E’ chiaro però che combattere con una lista di 24 cittadini alla prima esperienza, contro un esercito di candidati, tra i quali militavano molti professionisti della politica, è difficile. Specialmente se a muoversi sono sempre i soliti ‘poteri forti’. Persone in grado di condizionare la volontà degli elettori, inducendoli a seguire i loro diktat e a non votare liberamente.

Ma voglio tranquillizzare i 4000 termolesi che ci hanno chiesto di cambiare la città e non solo loro: la nostra esperienza non si esaurirà con questa tornata elettorale. E’ andata avanti negli ultimi dieci anni e continuerà sia in Consiglio, questa volta con ben 4 portavoce, che sul territorio. La nostra sede, a differenza delle altre, resterà la ‘casa di tutti’ e il nostro impegno resterà costante, coerentemente con i principi del MoVimento 5 Stelle. In queste ore stiamo valutando la possibilità di richiedere il riconteggio delle schede, per fugare ogni dubbio sulla legittimità dell’esito del voto. Un’azione che riteniamo doverosa per garantire il pieno rispetto della volontà popolare e non alimentare ulteriori conflitti sociali. Grazie ancora a quanti hanno creduto e credono in noi».