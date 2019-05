Amministrative Termoli, segui lo spoglio in DIRETTA

Francesco Roberti Centrodestra VOTI PERCENTUALE 46.17% Angelo Sbrocca Centrosinistra VOTI PERCENTUALE 23.62% Nicolino Di Michele Movimento 5 Stelle VOTI PERCENTUALE 23.11% Marcella Stumpo Rete della Sinistra VOTI PERCENTUALE 7.09%

NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO

(Ore 16) Sarebbe in testa il candidato sindaco del centrodestra Francesca Roberti con 345 voti.

(ORE 15,11) Scrutinio che procede in netto rilento e che secondo i primi dati ufficiosi in alcune sezioni sarebbe in testa il sindaco uscente e candidato per il centrosinistra Angelo Sbrocca e in altre sarebbe, invece, in vantaggio il consigliere comunale uscente e candidato sindaco per il centrodestra Francesco Roberti.

(ORE 14,31) Dalle prime schede scrutinate al momento è in vantaggio Francesco Roberti del centrodestra, a seguire Nick di Michele del Movimento 5 Stelle, Angelo Sbrocca per il centrosinistra e Marcella Stumpo della lista Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra.

(ORE 14) É iniziato da pochissimo lo spoglio delle schede per le elezioni Comunali. Sono 59 i comuni in Molise che rinnoveranno il sindaco e il Consiglio Comunale, tra questi anche Campobasso e Termoli tra i centri principali.

A Termoli è sfida a 4 tra i candidati alla carica di sindaco per ricoprire lo scranno più alto nel Palazzo di via Sannitica: Angelo Sbrocca per il centrosinistra, sostenuto da Pd, Vota X Te – Sbrocca sindaco, Unione Molise per Termoli e Italia in Comune, Francesco Roberti per il centrodestra sostenuto dalle liste Diritti e Libertà Molise, Popolari per l’Italia, Siamo Termoli nel Futuro – Roberti sindaco, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega Salvini Molise, Nicolino detto Nick Di Michele a capo della lista del MoVimento 5Stelle e Marcella Stumpo, sostenuta dalla lista Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra.

A Campobasso e Termoli, essendo due comuni sopra i 15mila abitanti, potrà esserci un doppio turno, qualora nessun candidato raggiungerà il 50% + 1 dei voti, tra due settimane, ovvero domenica 9 giugno, si andrà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto più voti.