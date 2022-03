Amministrative, si vota il 12 giugno: ecco i 18 Comuni molisani chiamati alle urne

Si torna a votare il prossimo 12 giugno anche in Molise per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali. Il nulla osta è arrivato nella giornata di oggi, 31 marzo, a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri che ha indicato anche il 26 giugno per i ballottaggi, una eventualità che però non riguarderà il Molise.

Nella nostra regione sono 18 i Comuni chiamati ad eleggere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali e si tratta di Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, ossia senza la possibilità del ballottaggio.

Di questi, 15 paesi si trovano in provincia di Campobasso: Busso, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Duronia, Guardialfiera, Jelsi, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Petacciato, San Felice del Molise, Torella del Sannio e Toro.

In provincia di Isernia si voterà invece a Chiauci, Civitanova del Sannio e Sant’Elena Sannita. Quello del 12 giugno sarà un vero e proprio Election Day visto che assieme alla tornata delle amministrative si voterà anche per i cinque quesiti referendari ammessi sulla giustizia e che riguardano la legge Severino, la separazione delle funzioni dei magistrati o separazione delle carriere, la limitazione della custodia cautelare, i consigli giudiziari e l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati al Consiglio Superiore della Magistratura.