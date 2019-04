Amministrative, si scaldano i motori nei paesi bassomolisani

REDAZIONE TERMOLI

Si scaldano i motori anche nei paesi del basso Molise che quest’anno saranno chiamati a eleggere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali. Undici quelli dove le amministrazioni comunali sono a fine mandato con l’aggiunta di Termoli, il Comune più grande di quelli al voto nel 2019. Tra questi Palata, Tavenna e Montecilfone, il paese simbolo del terremoto dello scorso agosto. In tutti e tre i Comuni i sindaci uscenti sembrano sulla strada della ricandidatura. A Montecilfone il sindaco Franco Pallotta chiude i cinque anni con un mandato caratterizzato dall’emergenza terremoto. «Noi siamo pronti anche con la lista che si basa per buona parte sui vecchi amministratori, quelli ancora in carica, ma anche con nuovi importanti ingressi che ci supporteranno per vincere questa competizione». Un pre-campagna elettorale che a Montecilfone pare essersi caratterizzato per diversi episodi. «Ci sono stati degli episodi di promesse di posti di lavoro – ha affermato Pallotta – e qualche ritorsione con minacce di far perdere posti di lavoro. Io ho fatto quel post su Facebook per cercare di smorzare questo tipo di fenomeno che poteva andare nell’anteguerra ma adesso non è possibile usare questo metodo per fare campagna elettorale». Ultime ore di riflessione anche a Palata, mentre tutto pronto per la ricandidatura del sindaco uscente di Tavenna Simone Spadanuda. «Insieme alla mia squadra abbiamo deciso di ricandidarci – ha affermato Spadanuda – siamo tutti compatti perché pensiamo di aver lavorato bene per il nostro paese e la gente quando cammini per strada ti ferma contenta perché questo progetto vada avanti abbiamo avviato molte cose e cerchiamo di continuare questo percorso ci stavamo lavorando da due anni poi i tempi lunghi della regione hanno fatto si che arrivasse solo adesso ma noi ci impegneremo per dare un servizio in più ai nostri disabili». Giochi aperti anche a Campomarino dove pare essere confermata la presenza di una lista che dovrebbe essere targata MoVimento 5Stelle. Resta da capire, invece, chi prenderà il posto del sindaco uscente Gianfranco Cammilleri e quali saranno gli aspiranti primi cittadini di centrodestra e centrosinistra. A San Martino in Pensilis, invece, il Pd ha ufficializzato la propria candidata già qualche giorno fa: sarà Filomena Saracino a prendere il testimone di Massimo Caravatta, sindaco uscente. Saranno, però, chiamati a eleggere il nuovo sindaco e la nuova amministrazione comunale anche: Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Colletorto, Mafalda, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano e Tavenna oltre, appunto, a Termoli. Ancora da stabilire quali saranno i competitor quando mancano 48 ore alla scadenza per la presentazione delle liste.