Amministrative, si scaldano i motori. «La politica finora ha fallito»

L’appello delle forze civiche “Costruiamo il Futuro” e “Montenero Bene Comune”: «Individuiamo una lista di rappresentanti sulla base di valori chiari»

L’appello è a tutti i cittadini e a tutte le forze democratiche e progressiste affinché si possa avere «un confronto per individuare una lista di rappresentanti fatta di persone competitive e competenti che operi un vero rinnovamento ma che sappia anche fare tesoro delle migliori esperienze e tradizioni democratiche presenti nel tessuto cittadino». Si scaldano i motori a Montenero di Bisaccia in vista delle amministrative per il rinnovo del consiglio comunale. Di qui l’appello che questa mattina, 8 febbraio, hanno lanciato le forze civiche “Costruiamo il Futuro” e “Montenero Bene Comune” per il tramite dei loro rappresentanti Nicola Palombo e Gianluca Monturano. Sotto la lente le tante difficoltà che sta vivendo Montenero ad iniziare da un crollo demografico che ha visto negli ultimi 4 anni un calo di 365 abitanti e che, per i due esponenti politici «è il risultato della cattiva gestione delle varie amministrazioni». Tutti sul banco degli imputati, quindi. Da qui la decisione di ripartire con la necessità di trovare una classe politica nuova. «E’ un percorso che intendiamo portare avanti attraverso principi, valori, politiche contenuti nel nostro manifesto perseguendo un metodo innovativo che rappresenti una possibilità di partecipazione attiva e concreta per tutti i cittadini. Una storia tutta da scrivere insieme ai monteneresi, ognuno con le proprie sensibilità, idee ed esperienze ma tutti con un unico obiettivo: la rinascita dal torpore sociale, economico, ambientale, culturale e morale in cui Montenero è tristemente caduta. A guidarci non può che essere un ragionamento che abbia come cardini i principi dell’interesse collettivo, della democrazia partecipativa, del rinnovamento delle classi dirigenti e della trasparenza amministrativa e come faro i valori della solidarietà tra gli uomini, della equa distribuzione delle risorse, della libertà e dei diritti individuali, dell’uguaglianza e dei diritti sociali». Sotto la lente anche la scelta del candidato sindaco che dovrà essere «rappresentativo del blocco sociale di riferimento e garanzia dell’intera compagine amministrativa». Una scelta che dovrà essere «frutto della massima condivisione con criteri che permettano la più ampia espressione possibile di tutti coloro che partecipano e sostengono tale percorso».