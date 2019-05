Amministrative, scontro Roberti-Sbrocca con l’incognita “anatra zoppa”

REDAZIONE TERMOLI

Sarà ballottaggio a Termoli dove al termine di uno spoglio lunghissimo le urne hanno decretato che ci saranno altri 15 giorni di campagna elettorale tra Francesco Roberti, candidato del centrodestra e Angelo Sbrocca, aspirante primo cittadino del centrosinistra. Più del 47% le preferenze ottenute da Roberti che ha nettamente staccato Sbrocca che si è fermato al 23,4%. Al terzo posto Nick Di Michele con il 21.4% dopo un testa a testa con Sbrocca durato tutta la giornata e anche parte della serata fino al distacco di due punti percentuali che non sono stati più recuperati. Quarto posto per Marcella Stumpo con il 7.3%. Sarà un ballottaggio quindi con la maggioranza già bloccata. Le urne, infatti, hanno decretato che le liste che hanno composto la coalizione di centrodestra hanno superato il 50% delle preferenze. Il che potrebbe comportare, nel caso di vittoria di Sbrocca al ballottaggio, il caso dell’anatra zoppa con un sindaco di centrosinistra e una maggioranza di centrodestra. Nell’intervista rilasciata a notte inoltrata Roberti ha analizzato ai nostri microfoni lo scrutinio: «faccio i miei complimenti alle liste e ai nostri candidati. Le persone hanno compreso il nostro programma per il rilancio di Termoli». Nessuna possibilità di apparentamenti formali con 5Stelle o Rete della Sinistra, «Non sono previsti dal programma» e la certezza che «non abbiamo paura di nessuno».