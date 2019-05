REDAZIONE

Matteo Salvini tornerà in Molise. Ad annunciarlo con una nota stampa il coordinamento regionale di Lega Salvini Molise. Sarà a Campobasso il 1° giugno dalle ore 13.30 in Piazza Pepe (Piazza Prefettura). Sarà nel capoluogo per sostenere la candidata sindaco Maria Domenica D’Alessandro per il prossimo ballottaggio del 9 giugno.