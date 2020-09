Amministrative, Ruscetta vince a Bojano, Saia si impone ad Agnone (DIRETTA)

Sono venti i Comuni del Molise che hanno rinnovato il sindaco e il consiglio comunale. Per il Molise sono stati chiamati al voto i residenti di Comuni al di sotto dei 15mila abitanti per i quali, quindi, non è previsto il turno di ballottaggio. Sarà eletto sindaco la persona che ha ricevuto il 50% più uno di coloro che hanno espresso la propria preferenza.

I Comuni della provincia di Campobasso sono:

Bojano, sindaco eletto: CARMINE RUSCETTA

Bonefro, sindaco eletto: NICOLA MONTAGANO

Casalciprano, sindaco eletto: ELISEO CASTELLI

Cercepiccola

Lupara

Montenero di Bisaccia

Pietracatella

Pietracupa, sindaco eletto: CAMILLO SANTILLI

Provvidenti, sindaco eletto: ROBERTO CAPORICCI

Roccavivara

San Giuliano del Sannio, sindaco eletto: ROSARIO DE MATTEIS

Per la provincia di Isernia

Agnone, sindaco eletto: DANIELE SAIA

Conca Casale, sindaco eletto: RICCARDO PRETE

Montenero Val Cocchiara

Poggio Sannita

Pozzilli

Roccasicura, sindaco eletto: FABIO MILANO

Sant’Angelo del Pesco

Santa Maria del Molise

Sesto Campano