Amministrative Isernia, Romagnuolo: pieno e totale sostegno al nostro candidato Cosmo Tedeschi

Le amministrative al comune di Isernia rappresentano un vero e proprio banco di prova. Chi governerà la cittadina pentra dovrà essere espressione dell’intera comunità e dovrà avere un dialogo quasi quotidiano con i cittadini per meglio rappresentarli, risolvendo i loro problemi. Un popolo, quello di Isernia, che dovrà scegliere il candidato che più lo rappresenta ed è in questo contesto che si inserisce il sostegno della consigliera regionale Aida Romagnuolo di Fratelli d’Italia, all’aspirante primo cittadino Cosmo Tedeschi.

“Purtroppo – ha commentato Romagnuolo – ad Isernia il centrodestra si presenta all’imminente appuntamento elettorale diviso e questo, esclusivamente, per il mancato rispetto che le altre formazioni hanno avuto nei confronti del nostro partito. In primis, Forza Italia che si è rifiutata di onorare gli impegni assunti precedentemente. Personalmente – ha continuato Romagnuolo – sto appoggiando e appoggerò con convenzione Cosmo Tedeschi, in linea con quanto rimarcato da Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Su Tedeschi si convogliano le nostre forze, certa che in caso di vincita risponderà puntualmente al territorio. Spero – ha concluso Romagnuolo – in una competizione leale, basata sul rispetto reciproco, sulla vera politica, quella politica che vede tutti i ‘sostenitori’ in linea con le direttive dei partiti di appartenenza, senza guerreggiare come fanno i banditi o peggio, avanzando promesse che non saranno mai mantenute”.