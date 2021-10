Amministrative, Isernia e 29 Comuni al voto. Segui i risultati in Diretta

In occasione delle Elezioni Amministrative per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali, Il Quotidiano del Molise ha organizzato una diretta sui nostri canali social con risultati in tempo reale e interviste ai protagonisti della giornata.

Trenta i Comuni della nostra regione chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. Focus su Isernia, la città più grande chiamata ad eleggere il nuovo primo cittadino ma approfondimenti anche sugli altri Comuni del Molise coinvolti in questa tornata elettorale.

Chi sarà il prossimo sindaco di Isernia? Quali i primi cittadini che saranno eletti nei vari Comuni chiamati al voto nella nostra regione?

Segui la diretta Lunedì 4 Ottobre, dalle 15, sulla nostra pagina Facebook, su Instagram, Youtube e sul sito www.quotidianomolise.com

Clicca sul link e attiva il promemoria per non perdere neanche un secondo di quella che si prospetta come una battaglia all’ultimo voto.

SEGUI LA DIRETTA DEL QUOTIDIANO DEL MOLISE