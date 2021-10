Amministrative, Isernia al voto: alle 12 affluenza del 13,74% in calo rispetto a 5 anni fa

E’ stato Gabriele Melogli il primo dei candidati sindaco ad esprimere la sua preferenza per le elezioni amninistrative di Isernia. C’è grande attesa in città per conoscere il nome del nuovo primo cittadino dopo cinque anni di amministrazione D’Apollonio. Dopo di lui anche Cosmo Tedeschi si è recato alle urne mentre Piero Castrataro non ha potuto esprimere la propria preferenza non essendo residente a Isernia.

Isernia è il centro più grande e importante chiamato alle urne nella tornata elettorale di oggi e domani, 3-4 ottobre. Alle 12 l’affluenza alle urne nel capoluogo di provincia centro è stata del 13,74%. Nella precedente tornata elettorale allo stesso orario avevano espresso la loro preferenza già il 19,63% degli aventi diritto.