Amministrative: Guardiaregia elegge Fabio Iuliano a primo cittadino

Sono 14 sono i Comuni della provincia di Campobasso dove si sono appena chiuse le urne e si tratta di Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, che è anche il paese più piccolo per numero di abitanti dove si sono svolte le elezioni ieri e oggi, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi.

I Comuni del Molise chiamati alle urne

In provincia di Isernia, invece, si è votato ad Acquaviva, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Forlì del Sannio, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana.

ORE 20.18 – GUARDIAREGIA: FABIO IULIANO E’ IL NUOVO PRIMO CITTADINO. E’ Fabio Iuliano il nuovo sindaco di Guardiaregia. Ha ottenuto 347 preferenze. Al secondo posto con 197 voti Costanzo Sampogna. 0 voti per Nicola Barbiero e Giovanni D’Andola.

ORE 20.05 – MANOLO SACCO NUOVO SINDACO DI PESCOLANCIANO. Con 547 preferenze è Manolo Sacco il nuovo sindaco di Pescolanciano. Supera Nicola Di Frangia che ha ottenuto 39 preferenze.

ORE 20 – MATRICE ELEGGE ARCANGELO LARICCIA. E’ Arcangelo Lariccia il nuovo sindaco di Matrice. Con 531 preferenze sconfigge Michele Cirino che ha ottenuto 229 voti.

ORE 19.46 – MONTERODUNI: VINCE NICOLA ALTOBELLI. 656 voti per Nicola Altobelli eletto nuovo sindaco di Monteroduni. 495 preferenze per Francesco Iannarelli e 351 per Annacarla Mollichelli.

ORE 19.44 – CASTEL SAN VINCENZO ELEGGE MARISA MARGIOTTA. E’ Marisa Margiotta il nuovo sindaco di Castel San Vincenzo. Ha ottenuto 216 preferenze contro le 147 di Tommaso Gualano e le 2 di Emiliano Scarabeo.

ORE 19.43 – CANTALUPO DEL SANNIO ELEGGE ACHILLE CARANCI. Si tratta del terzo Comune (dopo San Giacomo e Roccamandolfi) dove era stata presentata una sola lista che ha superato il quorum del 40% degli aventi diritto che si sono recati alle urne eleggendo con il 100% dei voti (410 preferenze) Achille Caranci.

ORE 19.40 – MOLISE HA IL NUOVO SINDACO: E’ DOMENICO CIRELLI. E’ Domenico Cirelli il nuovo sindaco di Molise. Con 63 voti supera Nicolino Liberanome.

ORE 19.38 – RICCARDO DI CHIRO E’ IL NUOVO SINDACO DI BARANELLO. Con 1316 preferenze Riccardo Di Chiro è il nuovo sindaco di Baranello. Subentra a Marco Maio che dopo 10 anni ha deciso di non ricandidarsi. Secondo Mario Liberato Di Chiro con 227 preferenze.

ORE 19.10 – CARPINONE ELEGGE PASQUALE COLITTI. Con con 336 voti Pasquale Colitti è il nuovo sindaco di Carpinone. Batte Andrea Petti ch ha preso 312 voti. 115 le preferenze per Luciano Parisotto.

ORE 19.03 – GIANCARLO IANIERO NUOVO SINDACO DI BAGNOLI DEL TRIGNO. E’ Giancarlo Ianiero il nuovo sindaco di Bagnoli del Trigno con 254 preferenze contro le 170 preferenze dello sfidante Gianni Di Tosto.

ORE 18.52 – URURI ELEGGE LAURA GRECO. E’ Laura Greco il nuovo sindaco di Ururi. L’ex vicesindaco ha battuto l’uscente Raffaele Primiani e l’ex sindaco Antonio Cocco.

ORE 18.48 – SEPINO ELEGGE PASQUALE D’ANELLO. E’ Pasquale Paolo D’Anello il nuovo sindaco di Sepino. E’ stato riconfermato alla guida del paese con 1003 voti.

ORE 18.44 – ROCCAMANDOLFI CAMBIA IL RISULTATO: E’ GIACOMO LOMBARDI IL NUOVO SINDACO. Si risolve il mistero di Roccamandolfi, Comune dove era stata presentata una sola lista, quella del sindaco uscente Giacomo Lombardi. Per il sito del Ministero degli Interni il Comune non aveva superato lo sbarramento dell’affluenza al voto del 40% degli aventi diritto mentre era stato lo stesso candidato sindaco ad affermare che, invece, c’era stato un errore nel conteggio degli elettori. Per Lombardi, infatti, in base alla normativa non dovevano essere conteggiati anche gli elettori residenti all’estero. Mistero risolto, Lombardi è il nuovo sindaco riconfermato alla guida del paese del provincia di Campobasso.

ORE 18.43 – COLLI A VOLTURNO ELEGGE EMILIO INCOLLINGO. E’ stato confermato alla guida del Comune di Colli A Volturno il sindaco uscente Emilio Incollingo. Per lui 537 preferenze, Antonia Ranieri Tomeo si ferma a 443 preferenze.

ORE 18.40 – PETTORANELLO ELEGGE MARCELLO TOTO. 189 voti per Marcello Toto eletto nuovo sindaco di Pettoranello. 89 le preferenze raccolte da Marcellino Franceschelli, 8 le schede bianche e 2 quelle nulle per un totale di 288 votanti.

ORE 18.36 – SERGIO LERZA NUOVO SINDACO DI FORLI’ DEL SANNIO. E’ Sergio Lerza il nuovo sindaco di Forlì del Sannio con 299 preferenze. 185 voti, invece, per Sonia Lepore.

ORE 18.31 – MASSIMO MARMORINI NUOVO SINDACO DI ROTELLO. Testa a testa a Rotello per l’elezione del nuovo sindaco: con 419 preferenze Massimo Marmorini è il nuovo primo cittadino del paese bassomolisano. 306 le preferenze per Augusto Altieri.

ORE 18.28 – MORRONE DEL SANNIO ELEGGE STEFANIA PEDRAZZI. E’ Stefania Pedrazzi il nuovo sindaco di Morrone del Sannio superando di appena 2 preferenze Luca Ambrosio. 203 i voti per la Pedrazzi 201 per Ambrosio, 1 solo voto per Michele Palange.

ORE 18.06 – CASACALENDA RIELEGGE SABRINA LALLITTO. E’ stata rieletta con 706 voti contro le 546 preferenze dello sfidante Antonio Galasso, Sabrina Lallitto. L’amministrazione guidata dalla Lallitto si era conclusa in anticipo per le dimissioni dello stesso primo cittadino che, adesso, è stato rieletto.

ORE 17.59 – PORTOCANNONE ELEGGE FRANCESCO GALLO. E’ Francesco Gallo il nuovo sindaco di Portocannone. Gallo, vicesindaco di Giuseppe Caporicci che aveva deciso di non ricandidarsi, ha superato il compatitor Adamo Gallo.

ORE 17.30 – CAPRACOTTA RIELEGGE CANDIDO PAGLIONE. E’ stato rieletto sindaco anche Candido Paglione a Capracotta. Paglione ha ottenuto 408 voti, 66 invece Massimiliano D’Achille, 17 le schede bianche, 22 quelle nulle, 2 quelle contestate.

ORE 17.29 – COSTANZO DELLA PORTA RIELETTO A SAN GIACOMO. Mancava solo l’ufficialità e adesso è arrivata. Costanzo Della Porta è stato rieletto sindaco di San Giacomo degli Schiavoni. La sua era l’unica lista in corsa e aveva raggiunto la soglia di sbarramento del 40% del quorum.

ORE 17.28 – SAN MASSIMO ELEGGE ALFONDO LEGGERI. 418 voti per il sindaco uscente Alfonso Leggieri che è stato rieletto alla guida di San Massimo. Lo sfidante Gino De Gregorio ha ottenuto 113 preferenze.

ORE 17.27 – SAN PIETRO AVELLANA, ELETTO DE CAPRIO. E’ Simona De Caprio il nuovo sindaco di San Pietro Avellana a capo della lista numero 2 ha ottenuto 192 preferenze contro lo sfidante Segastiano Giuseppe.

ORE 17.17 – ACQUAVIVA D’ISERNIA: ELETTA FRANCESCA PETROCELLI. E’ Francesca Petrocelli il nuovo sindaco di Acquaviva d’Isernia con 173 voti contro i 73 voti di Mario Spaziano.

ORE 17.02 – IL NUOVO SINDACO DI PIZZONE E’ VINCENZO DI CRISTOFANO. E’ Vincenzo Di Cristofano il nuovo sindaco di Pizzone con 131 voti contro i 103 di Libero Di Iorio.

ORE 16.51 – SAN BIASE, ELETTA ANNAMARIA BOCCARDO. E’ Annamaria Boccardo il nuovo sindaco di San Biase. L’elezione avvenuta con 55 voti, 35 preferenze per Tonino Marchetta, 2 voti per Angelo Sardella, 1 voto per Raffaele Pazienza e Marco Cardonio.

ORE 16.30 – A ROCCAMANDOLFI ARRIVA IL COMMISSARIO. Non ci sarà nessun nuovo sindaco ma un commissario che reggerà le sorti del Comune a Roccamandolfi dove non si è raggiunto il quorum per eleggere il nuovo primo cittadino. Come per San Giacomo, dove però il quorum è stato raggiunto, nel paese si era presentata una sola lista. Non raggiungendo il 40% degli aventi diritto che si sono recati alle urne le elezioni non sono valide.

ORE 16 – CIVITACAMPOMARANO ELEGGE MANUELE PAOLO. E’ Manuele Paolo il nuovo sindaco di Civitacampomarano. E’ stato eletto con 171 voti, contro gli appena 17 voti dello sfidante Marsilio Giovanni.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)