Amministrative, ecco tutti i sindaci eletti (IN AGGIORNAMENTO)
É iniziato alle 14 di oggi, lunedì 27 maggio, lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che in Molise ha interessato ben 59 comuni, chiamati a rinnovare il sindaco e il Consiglio comunale. Sono 37 i centri della provincia di Campobasso e 22 quelli della provincia di Isernia interessati.
Questi i 37 comuni in provincia di Campobasso: Campobasso, Acquaviva Collecroce, Campodipietra, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Colle D’Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Lucito, Malfalda, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Palata, Petrella Tifernina, Riccia, Ripalimosani, Rotello, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Termoli, Trivento e Tufara.
Questi i 22 comuni in provincia di Isernia: Belmonte del Sannio, Carovilli, Castel Del Giudice, Castelpetroso, Castelverrino, Cerro al Volturno, Filignano, Fornelli, Frosolone, Longano, Macchia di Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Vastogirardi.
I molisani al voto sono stati 153.522 nella provincia di Campobasso, mentre 29.420 in quella di Isernia. Il Comune più grande è Campobasso (44.000 elettori), quello più piccolo Castelverrino (Isernia) con 188 aventi diritto. Il totale delle sezioni è 219, rispettivamente: 174 in provincia di Campobasso, 45 in quella di Isernia.
SINDACI E CONSIGLIERI ELETTI NEI 37 COMUNI IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO
COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE
SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1
SINDACO ELETTO: FRANCESCO TROILO
CANDIDATO SINDACO – CANDIDA GRANDE
Neri Michele
Neri Luigi
D’Angelo Angelo
Spadanuda Fabio
Suriani Loris
Staniscia Anna
Pinti Massimo
Spadanuda Alessio
Riccardi Claudio
CANDIDATO SINDACO – FRANCESCO TROILO
Vetta Enrica Antonella
Tamburro Simona
Piaccia Angela
Vetta Oscar
Blascetta Antonio
Miletti Stefano
Mirco Luca
Maddaloni Antonietta
Papiccio Luca
Spadanuda Lorenzo
COMUNE DI CAMPODIPIETRA
SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3
SINDACO ELETTO: GIUSEPPE NOTARTOMASO
CANDIDATO SINDACO BOSCO MASSIMO
CANTI RAFFAELE
SPINA GIUSEPPE
SALVATI ANTONIO
MARTINO DOMENICO
DI PAOLA GIUSEPPE
TRAVAGLINI GABRIELE
RUSSO VITO
PAPAROZZI GIOVANNI
CANDIDATO SINDACO EUGENIO ROBERTO PERSICHILLI
BATTAGLIA PIETRO
DI BONA FEDERICO
DI CRISTOFARO PASQUALE
D’ANTINO CAROLINA
MANFRA FRANCESCO
MASTROFRANCESCO MARIAROSARIA
VIGLIONE AGOSTINO
VASSALOTTI GIUSEPPE
CANDIDATO SINDACO NOTARTOMASO GIUSEPPE
MANELLA GIORDANA
SPINA CLAUDIA
VALENTE ALESSANDRA
BASILE AGOSTINO
GIULIANO MICHELE
MATTAROCCHIA ROBERTO
MOFFA ROSARIO
PICCIANO LUCA
RICCITELLI GIUSEPPE
ROSA MASSIMILIANO
COMUNE DI CAMPOMARINO
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 6
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO – SILVESTRI PIERO DONATO
Altobello Luca
Balante Massimo Antonio
Cariero Carmen in Ventrudo
D’Egidio Michele
Desiderio Francesco
Di Carlo Giuseppe
Panarese Rossella
Pollace Anna
Romano Luigi
Saburro Antonio
Spada Francesco
Tavormina Patrizia in Glave
CANDIDATO SINDACO – LUCIANO DE LUCA
Colaiacovo Angelo
Saracino Barbara
Bello Davide
Giuliani Davide
Silvestri Elsa
Iacurti Maria
Di Stefano Michele
Savini Guerino (detto Rino)
Di Lallo Silvana
Mascilongo Valerio
Castaldo Vincenzo
COMUNE DI CASTELMAURO
SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3
SINDACO ELETTO: FLAVIO BOCCARDO 448 VOTI
CANDIDATO SINDACO MANES GRAVINA COSTANTINO
VOTI 410BOCCARDO PASQUALE
CICCHETTI MARIAGIOVANNA
D’ANGELO SAVINA
LAFRATTA ANTONINO
LOMMA GIOVANNI (GIANNI)
PIETRONIRO VINCENZO
RICCIARDI ANTONIO
STICCA ELIO
TROLIO ANTONIO
TURCO ANNA
CANDIDATO SINDACO BOCCARDO FLAVIO
D’ANGELO GABRIELE GIUSEPPE
D’ANGELO NINO
D’ANTUONO MANUELA
DIONISIO MAURIZIO
LOMMA COSTANTINO
LOMMA NICOLA ANTONIO
MANCINI CATIA
SCIARRETTA GIANFRANCO
SPADANUDA MICHELE SANDRO
TANCREDI ANGELO ANTONIO
COMUNE DI COLLETORTO
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 3
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO MELE COSIMO DAMIANO
ABRUZZESE ANTONIO
BARONE DANIELE
D’ONOFRIO ANTONIO
GALLICCI ELISA
GENTILE LUISA
MUCCIACCIO MATTEO
NATO SANDRO
NASILLO MICHELE
PAGLIA FRANCO
ZEPPETELLA LUCIA
CANDIDATO SINDACO – FRANCO CERRI
BARBIERI BENIAMINO
DI ROSA TEODORINO
D’ONOFRIO MARIANNA
GIULIANO PASQUALE
LECCE LORENZO
LEPORE MASSIMO
MUCCIACCIO ROBERTA
PIUNNO MARIO
POZZUTO MARIA FILOMENA
SIMONE FABIOLA
COMUNE DI FERRAZZANO
SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3
SINDACO ELETTO: ANTONIO CERIO
CANDIDATO SINDACO CERIO ANTONIO
ANZINI ANDREA
D’ALESSIO ALESSANDRO
D’AVERSA PAOLO
DE CASTRO GIULIANA
dE RENSIS FEDERICA
DI BIANCO VINCENZO
D’IMPERIO ELEONORA
GISI RAFFAELE
IAPALUCCI DOMENICO (MIMMO)
MONTANARO PASQUALE
SFORZA VINCENZO
VERDE ANTONIETTA (ANTONELLA)
CANDIDATA SINDACO BARANELLO MARIA ASSUNTA
CASTELLITTO ROSARIO
CERIO MICHELA
CICCHESE ANTONELLA
CICCHESE LUCREZIA
CIOCCA LUIGI
DAMIANO VINCENZO
DI NIRO NATALE (VITTORIO)
LEMBO ANGELOMICHELE
OPPIDO SIMONE
ROTOLETTI LUIGIA
SANZO’ PIETRO
ZOCCOLO FABIO
COMUNE DI MAFALDA
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO – PIERLUIGI ROSSI
Ballerino Gennaro
Cane Orietta
Del Gesso Leo
Fiore Antonella
Frisco Valter
Lamelza Ennio
Matassa Jessica
Salvatore Giovanni
Sforza Antonio
Zocco Mario Antonio
CANDIDATO SINDACO – EGIDIO RICCIONI
Bruno Osvaldo
Budau Felix Lucian
Colagioia Gabriele
D’Aletto Andrea
Delle Donne Anna Rita
Di Grande Maria Grazia
Di Pietro Sabrina
Detrella Barbara Biagina
Rateni Nicola
Sacchetti Paola
CANDIDATO SINDACO – ERMINDO VALENTINI
Massimi Pasqualino
Berardi Giuseppe
Canzio Arsenio
Del Nero Lucio
Di Iulio Nicola
Di Neo Antonio Stefano
Di Renzo Catia
Molino Germano
Santomero Antonio
Colagioia Fiorenzo
CANDIDATO SINDACO – GIACOMO MATASSA
Barattucci Antonio
Barragan Cintia Paola
Colonna Fabio
Dargenio Vincenzo
Finamore Angelo
Manes Carmelina
Mastrangelo Alessandro
Mastrangelo Andrea
Mondano Alessia
Cianci Annamaria
COMUNE DI MONTECILFONE
SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2
SINDACO ELETTO: GIORGIO MANES
CANDIDATO SINDACO PALLOTTA FRANCO
CINGOLANI ENRICO
COLONNA IOLANDA
DESIDERIO GIULIANO
FORCIONE ANTONIO
LEONE ANTONIETTA
PERSICHITTI UGO (UGO)
SANTINI MARIA ASSUNTA
SANTORO FEDELA (LELLA)
VASILE ANGELA
VOLPE ASSUNTA
CANDIDATO SINDACO MANES GIORGIO
MANES ANTONIETTA
DE LUCA ELIANA
SFORZA ANTONIO
CATERINA VINCENZO
MANES NICOLINO
SCARPONE CARLO
BARBATO ENZO
DI ROSA AMERIGO
GISSI MATTEO
DESIDERIO DOMENICO
COMUNE DI ROTELLO
SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2
SINDACO ELETTO: MICHELINO MINIELLO
CANDIDATO SINDACO – MARIA ANTONIETTA CAMPOLIETI
Calenda Barbara
Castelli Giuseppe
Lemme Michele
D’Angelo Gabriele
Bruno D’Aulisa
Ianiri Paolo Emilio
Pangia Guido
CANDIDATO SINDACO – MICHELINO MINIELLO
Marmorini Massimo
Palmieri Alessio
Vizzarri Domenico
Riccitelli Carmelina
Salvatore Sarni Emilio
Gisella Perrino
Ruccolo Gennaro
Giannone Donato Carlo Amedeo
COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA
SEZIONE SCRUTINATE 1 SU 1
SINDACO ELETTO: GIUSEPPE FERRANTE
CANDIDATO SINDACO – RIGGIO CARMELO
Mascia Nunzia Maria
Ferrucci Rossana
Nardelli Nicola
Castelli Mario
Picanza Riccardo
Di Renzo Giuseppe
Giuseppe Sebastiano
CANDIDATO SINDACO FERRANTE GIUSEPPE
DI STEFANO GABRIELLA
LAFRATTA MARGHERITA
DI ROSA MARIA
GIANFELICE CONCETTA
CALZOLARO LUIGI
PATAVINO ANTONIO
PASQUALE ANTONIO
VACCARO GENNARO
CIRINELLI FELICE ANTONIO
COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS
SEZIONI SCRUTINATE 5 SU 5
SINDACO ELETTO: GIOVANNI DI MATTEO
CANDIDATO SINDACO – FILOMENA SARACINO
Facciolla Vittorio
Michele D’Alesio
Di Domenico Maurizio
Di Iorio Angela
Evangelista Concetta (detta Tina)
Montanaro Silvio
Di Bello Gianfranco
Evangelista Pasquale
De Simone Concetta
Ariemma Salvatore
De Santis Maria
Totaro Giuseppe
CANDIDATO SINDACO – GIOVANNI DI MATTEO
Boccardi Giuseppe
D’Abate Nicola
D’Adderio Tiziana
D’Alessandro Nicola Alberto
D’Antono Anna
Di Lillo Antonella
Di Mascio Gianluca
Macro Nicola
Mancino Paolo
Mazzocchetti Giuseppe
Verlengia Nicola
Zio Antonio
COMUNE DI TAVENNA
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO – SIMONE SPADANUDA
Mancini Nicola
Nuozzi Cassandra
Del Gesso Massimo
Nuozzi Francesco Luca
Soriano Daniele
Cianfagna Ilenia
Barisciano Laurenzo
Lamelza Calviti Primo
Zara Irene
Colaneri Francesca
CANDIDATO SINDACO – PAOLO CIRULLI
Cianci Laia
D’Aloisio Massimo
Del Gesso Leonardo
Lamelza Giuseppe
Lemme Cristina
Nuozzi Claudio
Mastronardi Federica
Muretto Annarita
Ricci Franca
Vizzarri Massimo
COMUNE DI CASACALENDA
SEZIONI SCRUTINATE 4 SU 4
SINDACO ELETTO: SABRINA LALLITTO
CANDIDATO SINDACO LALLITTO SABRINA
BOCCARDI ANTONIO
BUCCIGROSSI FORTUNATO
CORSI ANTONIO
D’AMBROSIO VINCENZO
DI TOTA GIUSEPPE
GALLETTA BIAGIO
MASELLI MICHELE
MELFI DEMELZA
TOZZI PIERO
CANDIDATO SINDACO MARCO GAGLIARDI
BIELLO MICHELANGELO
CAVAIOLA STEFANIA
D’AMICO LUCIA
DI LALLA MARIO
DI TULLIO PAOLA
FIORE GIUSEPPE
LALLITTO NICOLINO
NAVARRA GIOVANNI
TARTAGLIA ANTONELLA GIUSEPPINA
COMUNE DI COLLE D’ANCHISE
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO DI PAOLA CARLETTO
DI CAMILLO ALVIERO
DI PAOLA DANILO
BERNARDO ANNA
DI RIENZO MICHELE
BERNARDO SERGIO
ORLANDO DANIELE
SPINA MICHELE
DI GREGORIO ALESSIA
D’ANGELO CLARA
VITANGELO AMALIA (detta Lia)
CANDIDATO SINDACO SPINA RODOLFO
D’ANGELO SERENA
LUCARELLI MICHELE
LUCARELLI DAVIDE
LUCARELLI MARCO
BERNARDO SANDRINO
DI BIASE LUCIA
SPINA ANTONIO
DI STELLA ANTONIO
DI RIENZO FRANCESCO
D’ANGELO SILVANA
COMUNE DI LUCITO
SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1
SINDACO ELETTO: GIOVANNI MARASCA
CANDIDATO SINDACO MARASCA GIOVANNI
CANNITO LUCIO
D’ABRAMO FAUSTO
DE MARINIS FABIOLA
DI MARIO CAMILLA
FRANCESCHINI TIZIANA
IANNIRUBERTO NICHOLAS
PIZZUTO ERSILIA
STINZIANI MELANIA
CANDIDATO SINDACO FRANCESCHINI ELIO
BOCCARDO MARCELLA
CIAFARDINI NICOLETTA
CONTINILLO NICOLINO
DE LEO EMILIO
MINICUCCI PASQUALE
PERAZZELLI FRANCA
PESCI GIOVANNI
COMUNE DI PETRELLA
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO AMOROSO
CAMINO NOEMI
CANNAVINA GIUSEPPE
DI LALLO MASSIMO
GAROFALO FABIO
MAGGIORELLI DANIELA
MOTTILLO CRISTINA
MARASCA NICOLA
PRISCO MARIA CARMELA
ROBERTUCCI PAOLA
VARGIU MARIA FERNANDA
CANDIDATO SINDACO DI LISIO FULVIO
MARINELLI FRANCESCO
GAROFALO ROSARIO
DI NARDO LINA
TAMBURRELLO CINZIA
BERGHELLA MASSIMO
DI MEO MARIO
DI STEFANO NICOLA
FRACASSI ALESSANDRA
DI PILATO LUCA
MACCIOLA VINCENZO
CANDIDATO SINDACO MASSIMO DI MONACO
SAVINO CATERINA
MOFFA GABRIELLA
DI LALLO CARMELA
SIMONCINI FABIOLA
MOFFA MAURO
ANTONELLI MICHELE
VITTORIO COMMATTEO
PETTOFREZZA VITTORIA
COMUNE DI RIPALIMOSANI
SEZIONI SCRUTINATE 4 SU 4
SINDACO ELETTO: MARCO GIAMPAOLO
CANDIDATO SINDACO GIAMPAOLO MARCO
CALISTA FRANCO
CRISTOFARO CRISTIAN
D’AMBROSIO MARIA ERNESTINA
DI CILLO DANIELA
DI NIRO BARBARA
LEONE MANUELA
PALLADINO MARIA CRISTINA
PIANO ANGELO
SABETTA DAVIDE
TRIVISONNO ANNAMARIA
CANDIDATO SINDACO MINIELLO ANTONIETTA
STRAZZERI ANSELMO
VITANTONIO LUCIANO
ANGIOLINI ALESSANDRO
LOTTO LAURA
CRISTOFARO EMANUELA
TIRABASSO DEVIS
RIEFOLI ANTONIETTA
SOLLAZZO NICOLA
PALERMO LILIANA
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO
SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1
SINDACO ELETTO: DOMENICO CREDICO
CANDIDATO SINDACO CREDICO DOMENICO
GRAZIANO ANNA
MAGRI NICOLA
PRESUTTI ENZO
GEREMIA PIETRO
CIARLILLO VANESSA
ZAMPINO ANNAMARIA
DANIELE LUCIA ANGELA
MIOZZI CARMENZO
DI BONA GERARDO
DI CARLO TERESA
CANDIDATO SINDACO FIORILLI EUGENIO
DI DONATO CARMINE
DEL VECCHIO GIANCARLO
MARTINO EDVIGE
CORSI BRUNO
GEREMIA MARIANGELA
DI DONATO GIOVANNI
PALLANTE ANGELO
DEL ZINGARO TONIO
ROCHDI FARID
DI MARIA ANTONIO
COMUNE DI SAN POLO MATESE
SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1
SINDACO ELETTO: TONINO SPINA
CANDIDATO SINDACO TONINO SPINA
GIANFAGNA ALDO
GENTILE PIERLUIGI
D’EGIDIO ANNA
LOMBARDI ANTONELLA
LUISI GIUSEPPE
D’EGIDIO ARMANDINO
PRIORIELLO DOMENICO
RICO GIUSEPPE
PIETROIACOVO SANDRO
PILLA GIUSEPPE
CANDIDATO SINDACO SANTILLO GIUSEPPE POMPEO
DI SANTO PIERO
ESPOSITO MARIA ROSANA
CONCORDIA SIMONE
CANZONA MASSIMILIANO MARIA
SANTORO ANNA
CORELLA BRUNO
GALUPPO FRANCA
SANTORO ANTONIO
DIAMENTE ANTONIO
COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 5
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO FLORIO ALBERTO
IANTOMASI MICHELE
GIANFELICE GIOVANNI
ROSATI GIACOMO
REA EMANUELA
PETRUCCELLI GIULIANA
COLOMBO GIOVANNA
MASCIA ANGELO
ROSATI VINCENZO
PILLA ANTONELLO
MINOTTI ANTONIO
VIDETTI PASQUALE
DI TOMMASO PIERLUIGI
CANDIDATO SINDACO DONATO D’AMBROSIO
ALFIERI VINCENZO
COLOMBO FLAVIO
DI STEFANO MARIAROSARIA
DURANTE FLAVIANO
FLORIO MARIA
LIBERATORE FEDERICO
MANCINI TERESA
MASTRANGELO DIODATO
ROSATI MARCO
ROSATI MICHELE
VITULLI PASQUALE
CANDIDATO SINDACO PETRUCCELLI ANTONIO
MARIANO MARINO
PETRUCCELLI PASQUALE
PETRUCCELLI LUCIANO
PETRUCCELLI FRANCHINO
PETRUCCELLI GIUSEPPE
ZEFFIRO ANGIOLINA
MORGANTE MASSIMO
COLUCCI WALTER
CIAVARELLA ALDO
COMUNE DI SPINETE
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO DI IORIO MICHELE
ALBANESE FELICE
ALBANESE PATRIZIA
BAUTTO PAOLO
DAMIANO GIANFRANCO
DI IORIO ANGELINA
DI IORIO ERIKA
DI SISTO ASSUNTA
DOGANIERI BIAGINO
IACOVANTUONO GIOVANNI
ROMANO ANDREA
CANDIDATO SINDACO IANNONE ANDREA
ANTONECCHIA ANTONIO
CACCAVELLI GIOVANNA
COLANTUONO PASQUALE (detto Filippo)
DAMIANO FRANCESCO
DI CIERO ELIO
COLANTUONO MIRKO
RUSSO CHIARA
SALVATORE DONATO
SALVATORE GIOVANNI
SPINA NICOLINO
COMUNE DI CASTROPIGNANO
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO BRUNETTI MARGHERITA
GARGARO ANTONIO
PETTI CARMINE
IORIO DARIO
CIOLFI NICOLINA
PALMIERI MARIALIBERA
PANUNTO DONATO
MEFFE NUNZIO
LONARDELLI CHIARA
SANTORO ILARIA
MENGIA MASSIMILIANO
CANDIDATO SINDACO SCAPILLATI NICOLA
CAMPOSARCONE ERIKA
COPPOLA ANNALISA
DI MARIO FABIO
IAPAOLO LUSTRINO SANTINO
IORIO ANDREA
LUCIANI FABIOLA
MACORETTA ANTONIO
PAOLONE DOMENICANTONIO
PIZZACALLA RAFFAELE
SARDELLA GIOVANNI
COMUNE DI FOSSALTO
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO NONNO SAVERIO
BAGNOLI AURELIO
CIARLARIELLO MICHELE
BAGNOLI LUCA
COLANGELO LUDOVICA
D’ALESSANDRO ANTONIO
FUSARO NICOLA
MORCONE ALESSANDRO
CORNACCHIONE ANTONELLA
PASSARO GIANFRANCO
RUSSO MASSIMO
CANDIDATO SINDACO NICOLA CIARMELA
CARRELLI RITA
CICCARELLA MIRCO
COLANGELO MICHELE
FIERRO NICOLA
PIEDIMONTE COSTANTINO
PIRROCCO ENZO
SALIOLA MARCO
SANTORO MATTEO
TULLO PIETRO
VERGALITO IVAN
COMUNE DI GAMBATESA
SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2
SINDACO ELETTO: CARMELINA GENOVESE 630 VOTI
CANDIDATO SINDACO CARMELINA GENOVESE
GIUSI DEL ZINGARO
SALVATORE CONCETTINI
MARIA ANTONIETTA VENDITTI
PASQUALE ABIUSO
TOMMASO CORVINO
CHIARA DI IELSI
PRIMIANO GENOVESE
MARCO ABIUSO
ANTONIETTA SCOCCA
PASQUALE CURIALE
CANDIDATO SINDACO EMILIO VENDITTI
ANTONIO DI MARIA
ANTONIETTA AITELLA
ELIA DI MARIA
GIUSEPPINA GIANTOMASI
SALVATORE ANTONIO MOLINARO
GIOVANNI DI RENZO
ALESSANDRO DI IORIO
ANGELO TIRRO
FERDINANDO DI MARIA
MARIANO DIASIO
COMUNE DI GILDONE
SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2
SINDACO ELETTO: NICOLA VECCHIULLO
CANDIDATO SINDACO VECCHIULLO NICOLA
SAVINO ANTONELLO
MANDATO GIOVANNI
LUCIANO MICHELE
TESTA SANTINO
NATILLI MARILENA
IAFANTI FILIPPO
PETRELLA GIUSEPPE
TESTA PIETRO
DEL BALSO ANTONINO PIO
DI LILLO GIUSEPPE
CANDIDATO SINDACO DEL BALSO GIOVANNI
COPERCHIONE CARMINE
D’ELIA DOMENICO
DI MOIA GIOVANNA
DI LILLO NICOLA
FARINACCIO SABINO
MATTEO CONCETTA DANIELA
ROCCO ROBERTA
SANTOPUOLI FRANCESCO
TOTARELLA FRANCO SALVATORE
ZAPPONE VINCENZA
COMUNE DI MONACILIONI
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO TURRO MICHELE
D’AMICO SALVATORE
PIETRACATELLA SILVANA
CICOTELLI NICOLA
CIARDIELLO VITTORIO
PESCE ANDREA
ESPOSITO PIETRO
SASSANO SALVATORE
CANDIDATO SINDACO ANTONIO DI MARZIO
DAMIANO ANTONIO
DI BUONO GIUSEPPE
MAZZACAPPA SALVATORE
IANIRI MASSIMO
PIETRACATELLA TONY
COROMANO MICHELE
BOZZA FRANCESCA
COMUNE DI RICCIA
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 6
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO PIETRO TESTA
COROMANO LUCA
D’ELIA MICHELE
DI CRISCIO DALILA
DI CRISCIO UGO
DI DOMENICO ANTONELLA
DI IORIO LUCIA
FANELLI GIUSEPPINA DETTA PINA
MANCINI ANTONELLA
MIGNOGNA SARA
PANICHELLA DOMENICO DETTO GIANDOMENICO
SANTORIELLO ANTONIO ENRICO DETTO TONINO
TRONCA MICHELE
CANDIDATO SINDACO MOFFA NICOLA
BOZZA ANNAMARIA
CICCOTELLI MONICA
DI CICCIO FILOMENA
DI IORIO MARIA
DI IORIO NICOLA
DI MARIA ANTONIO NATALE
MIGNOGNA FABIO
MIGNOGNA SALVATORE
PANICHELLA MARIACARMELA
PANACCIULLI GENNARO ANTONIO
PERINO LUCIA
REALE MARCO
CANDIDATO SINDACO: MIGNOGNA PIETRO
PERSI MARGARET
TRONCA LAURA
SASSANI ORAZIO
DE PAOLA LUIGI
FERRAIUOLO SAMUELE
IACOVONE ILENIA PALMA
SPINA MARIA
DEL ZINGARO MARCO
MENANNO GIUSEPPE NAZZARENO
MORRONE MARCO
CICCAGLIONE ALFONSO
CIPOLLA GIUSEPPE (detto Nazareno)
CANDIDATO SINDACO MICHELE DI DOMENICO
AMORE SIMONA
COROMANO SILVANO
DI DOMENICO CARMELA
DI IORIO ANTONIO DETTO TONINO
MIGNOGNA MARIA CARMELA
MOFFA ANGELA
MOFFA NICOLA
MORRONE DAVIDE
NAPOLETANO MICHELE FRANCO
NOTARTOMASO TONY
SANTOPOLI LUCIA DETTA LUCIANA
TESTA GIOVANNI
COMUNE DI SANT’ANGELO LIMOSANO
SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1
SINDACO ELETTO: WILLIAM CIARALLO
CANDIDATO SINDACO CIARALLO WILLIAM
MARONE GIANLUCA
MERENDA GIANLUCA
DI PAOLO FEDERICA
GIANSERRA GIANFRANCESCO
FOLIGNO GIANNA
CASERIO RINA
MINOTTI VINCENZO
MASSERANI MIRKO
CASERIO PIERLUIGI
DI PAOLO EMANUELE
CANDIDATO SINDACO D’ELIA FAZIO
FOLIGNO DOMENICO
D’ELIA FRANCESCO
CAROSIELLO LORELLA
VENDITTI MAURO
D’ADDARIO JHON
GRECO PASQUALINO
MICCIO NILIA
MARONE NICOLA
D’ELIA ANTONIO
MINOTTI MARINO
COMUNE DI SANT’ELIA PIANISI
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO FAIELLA BIAGIO
DI IULIO ANDREA
MARTINO SALVATORE
FALCONE IVANA
PETTIGROSSO RAFFAELE
REALE MARIA SAVERIA
STELLA DIANA
STELLA MENA
TARTAGLIA ANGELA
CANDIDATO SINDACO STEFANO MARTINO
COLAIANNI GIUSEPPE
COLUCCI MICHELE
FALCONE ADELINA
IAMARTINO ALESSANDRO
LARICCIA GIOVANNI
MARTINO FRANCESCA PIA
MORRONE FERDINANDO
PILONE ANNAMARIA
RUSSO ANTONIO
SCIANNAMÈ LEONARDO
COMUNE DI TRIVENTO
SEZIONI SCRUTINATE 6 SU 6
SINDACO ELETTO: PASQUALE CORALLO VOTI 1126
CANDIDATO SINDACO CIVICO VALERIA
MISERERE PIERPAOLO
FOCHITTO PASQUALINO
SCARANO NICOLINO
FABBROCINO ANDREA
STINZIANI GIOVANNI
DI CLAUDIO GIUSEPPE
DI CLAUDIO TIZIANO
PAVONE CLAUDIO
GIANSERRA NICOLA
DONATONE SAMANTA
PLAZZI ANTONINO
CANDIDATO SINDACO CORALLO PASQUALE
DONATONE PATRICK
FELICE NAZARIO
FLORIO GABRIELE
LOMASTRO ANGELO
DONATELLO MASTROIACOVO
MASTROSTEFANO MANUELA
MINICHILLI NICOLA
ANGELICA NICODEMO
SCARANO DIEGO
SCARANO LORENA
STINZIANI SANDRA (detta Alessandra)
VASILE ANGELO
CANDIDATO SINDACO PAVONE LUIGI
CIVICO FRANCESCA
DI FILIPPO BAMBINA
LANDI LEONARDO
MARZINI PIETRO
NICODEMO JUSY
SCARANO DIEGO
SCARANO FEDERICA
SERRICCHIO CRISTIAN
TORRISI MARIANTONIETTA
CANDIDATO SINDACO MAZZEI GIANFRANCO
CAROSELLA SANDRO
CIAFARDINI GIUSEPPE
CIVITA MASSIMO
FIERRO PIERLUIGI
GRIGUOLI GIUSEPPE
GRIGUOLI MICHELE
MASTROIACOVO ERSILIO
MAZZEI MARIO
STINZIANI GIANNI
STINZIANI RAFFAELE (detto la vipera)
VASILE LIVIA
COMUNE DI TUFARA
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO MICHELE RUO
GIUSEPPE FAIOLI
GIANPIERO FARNESE
MATTEO IACONIANNI (detto Celestino)
ROSANNA IAROSSI
ANTONIO MASTRODOMENICO
LORIS ITALO MIGNOGNA
ROBERTO PETRONE
GIORGIO PICCIRILLO
ANIBELKIS ALTAGRACIA PICHARDO (detta Altagrazia)
ANTONIO SCOCCOLA (detto Cicco)
CANDIDATO SINDACO GIAN ANTONIO PALMIERI
SARA BOCCAMAZZO
GIOVANNI BUCIARDINI
ANTONIO SANTONE
SALVATORE SANTONE
ANDREA SANTO
MARIANO MENCO
MARISA BARREA
DOMENICO PATITO
ANTONIO ANTONELLI
CANDIDATO SINDACO GIANNI DI IORIO
GIOVANNI BARREA
DOMENICO CONSIGLIO
LUIGI IALONARDI
MASSIMO LECCESE
ANTONIO PETRONE
PINA PETRONE
GIUSEPPE RECCHIA
NICOLA RECCHIA
GIANDOMENICO SANTONE
MICHELE SANTONE
COMUNE DI MONTAGANO
SEZIONI SCRUTINATE 2 DI 2
SINDACO ELETTO: GIUSEPPE TULLO
Tab 1 content…
Tab 2 content…
SINDACI E CONSIGLIERI ELETTI NEI 22 COMUNI IN PROVINCIA DI ISERNIA
COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO MASTROSTEFANO DALIO
BORRELLI ERRICO
DI FILIPPO GERMANO
DI GENNARO GIOVANNI
DI TIELLO MIKE
GAVOTO GIUSEPPE
SILVESTRI CESARE
CANDIDATO SINDACO DI PRIMIO ANITA
PAGLIONE WALTER
CATALANO FRANCO
DI CARLO MARISA RICCI GIOVANNI
DI PRIMIO MICHELE
NIBBIO EMANUELE
SCOPPA ADELE
MASCIOTRA NICOLA
DI IORIO GOFFREDO
COMUNE DI CAROVILLI
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 3
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO CONTI ANTONIO
ANTONUCCI PAOLO
CERULLI SANDRO
DI DOMENICO SANDRA FILOMENA
IACOVONE AGNESE
IACOVONE JENNY
MARRA SILVIA
NUOSCI SIMONE
RICCHIUTI ANTONIO
TESTA ANTONINO DETTO TEX
VENEZIALE VINCENZINO
CANDIDATO SINDACO BERARDI VINCENZO
CARANO STEFANIA
CONTI ALESSIO
ROSSI ALESSIO
DI FRANGIA NICOLA
SCARPITTI LUCIANO
ROSSI CRISTIANO
SFERRA CAMILLA
SFERRA DIEGO
FALASCA EUGENIO
SANTINI GERARDO
COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE
SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1
SINDACO ELETTO: LINO GENTILE 104 VOTI
CANDIDATO SINDACO GENTILE LINO NICOLA
CENCI CLAUDIO
DI SALVO MARIO
DI TULLIO DONATO PASQUALE
GENTILE ALESSIO
GENTILE REMO
LEONE DANIELE
MOSESSO ANGELA
MOSESSO CARMINE VALENTINO
MOSESSO MARIA LUISA
CANDIDATO SINDACO MASTROLILLO CARMINE
DIANA SEBASTIANO
DI LUCENTE LUIGI
DI SALVO ANTONIO
DI TULLIO FELICE
FALCIONE RUGGIERO
GENTILE ENZA LIDIA
SCOCCHERA VALENTINA
COMUNE DI CASTELPETROSO
SEZIONI SCRUTINATE 4 SU 4
SINDACO ELETTO: MICHELA TAMBURRI 800 VOTI
CANDIDATO SINDACO CIFELLI NICOLA
GIANCOLA MARCO
VALENTINO SIMONE
CICERONE ANGELA
GIANCOLA GIULIANA
UCCIFERRI CARMELINA
PANICCIA ALESSIO
FORTE SERGIO
CANDIDATO SINDACO TAMBURRI MICHELA
ARMENTI ANGELO
BIONDI FIORE
DI MARZO SANDRO
D’UVA FABIO
FARRO ANGELINA
FERRARA CORRADO
NOTTE STEFANO
RICCI FAUSTO
VACCA NICOLA
VACCA PAOLO
COMUNE DI CASTELVERRINO
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO MISISCHIA MAURIZIO
BAGNOLI FELICIANTONIO
MASTROMONACO ANTONIO
DI PIETRO SERGIO
FABRIZIO VALENTINA
RICCI ANTONIO
DI PIETRO CHIARA
MISISCHIA PIETRINO
MARINELLI ANTONIO
FERRELLI CONCENZIO
PERRELLA RENATO
CANDIDATO SINDACO PANNUNZIO CHRISTIAN
FABIANI VINCENZO
MARIANI PAOLO
MARSELLA GIUSEPPE
MECCIA GINO
MECCIA VITALE
PANNUNZIO ANTONIO
PANNUNZIO LUCREZIA
RICCI PASQUALINA
SFORZA ENNIO
ZARLENGA ADELMO
CANDIDATO SINDACO PANNUNZIO MINO
LUNGE LIDIA LUCJA
MARCIANO VINCENZO
MARSELLA MASSIMILIANO
MECCIA MASSIMO
PANNUNZIO ANTHONY
VITALE GIUSEPPE
RICCI ROBERTO
COMUNE DI CERRO A VOLTURNO
SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2
SINDACO ELETTO: REMO DI IANNI
CANDIDATO SINDACO DI IANNI REMO
DI CIUCCIO ANTONIO
MAZZOCCO RAFFAELE
CAPPELLO SARA
PAOLONE LUCIO GABRIEL
LEMME ANTONIO
COLICCHIO NICOLINO
MANCINI ANTONIO
COLICCHIO NICO
CIMINO DONATELLA
CANDIDATO SINDACO D’AGOSTINO LUCA
FRABOTTA MICHELE
D’AGUANNO GABRIELE
CANALE TOMMASO
D’AGOSTINO DANIELE
BUCCI GILDA VANESSA
PERROTTA RAFFAELE
BUCCI ANNA
MARTINO ANTONIO RAFFAELE
ARGENTIERI LUDOVICO
COMUNE DI FILIGNANO
SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3
SINDACO ELETTO: FEDERICA COCOZZA 244 VOTI
CANDIDATO SINDACO COIA LORENZO
VOTI 171OLIVERI DEL CASTELLO GIULIO
DI MEO DANIELE
IONITA ALINA
LANGIANO CARLO
FLORIMONDO PALMA
PACITTI PIER LUIGI
VERRECCHIA ALBERTO
ROSSI ROSANNA MARIA
CANDIDATO SINDACO COCOZZA FEDERICA
VERRECCHIA MARTA
CASTRATARO ROBERTA
DI TANNA SABINA
DI MEO GUIDO
CASETTI SIMONE
CAPALDI STEFANO
PACITTI CARLO
RIGHINI FERDINANDO
MARTINO MARCELLO
COMUNE DI FORNELLI
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 3
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO TEDESCHI GIOVANNI
ANGIOLILLI FERNANDO
BUCCI FRANCESCA
DI CARLO FEDERICO
IONATA GIOVANNI (detto Gianni)
LANCELLOTTA RAFFAELLA
MAZZOCCO STEPHANE
PETRARCA GIOVANNI
PETRARCA MAURO
UCCI PIETRO
VENEZIALE LUCIA
CANDIDATO SINDACO PILLA EMILIO
COLETTA FERNANDO
GALLOTTA FRANCO
LEVA DANILO
IONATA AURELIO
DI GIACOMO BENITO
LANCELLOTTA DOMENICO
OTTAVIANO ANTONIO
PETRARCA DIEGO
SANTILLI ANTONIETTA
TEDESCHI MARIO
COMUNE DI FROSOLONE
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 4
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO TRILLO MAURIZIO
AMORUSO ALESSANDRA
BIANCHI MARIA ROBERTA
CASTAGNA STEFANO
COLACIELLO VINCENZO
DE LUCA LUCIANO
COLANTUONO CARMINA (DETTA CARMELINA)
DELLA POSTA MARIA MICHELA
DI CARLO IMMACOLATA
GABRIELE GIANCARLO
MESSERE GIUSEPPINA
PALLANTE LUCA
PAOLUCCI LEONARDO
CANDIDATO SINDACO COLARUSSO GIUSEPPINA
CARDEGNA GIOVANNI
CARRINO CRISTOFARO
COLACIELLO GIUEPPINA
COLAVECCHIO FILIPPO
DI BIASE DANIELA
FAZIOLI DOMENICO
FRARICCIO FELICE
IANIERO DONATO
PAOLUCCI BARTOLOMEO
PISCITELLI VITTORIO
GIUSEPPINA PRIOLETTA
ELISA ZAMPINI
CANDIDATO SINDACO FELICE IANIRO
NICOLA DI BIASE
SERENA CASTELLI
CARMINE DE CRISTOFARO
DONATO DE RENZIS
GIUSEPPE DI NEZZA
LUCA FIANI
FRANCO IANIRO
ALFONSO PRIOLETTA
FRANCESCO PRIOLETTA
ROSALBINA TARTAGLIA
CONCETTA VACCA
GIUSEPPE PALANGIO
COMUNE DI LONGANO
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO
CANCELLIERE ANNA
CANCELLIERE ROCCO
DEL RICCIO FRANCO
DI FRANCESCO ANTIMO
FIOCCA FAUSTO SABATINO
GATTA ANTONELLA
MARINELLI LUIGI
MONACO ANGELO
VENEZIALE CARLO
VENEZIALE DOMENICOANTONIO EMILIO
CANDIDATO SINDACO CAPECE PASQUALE
BERARDI DIANA
CORBO LUIGI
DI NICOLA GIUSEPPE
DI NOFA ANGELO
DI NOFA ISABELLA
DONIA MANUEL
FIOCCA AMERICO
CARMINE GATTA
ENRICO ALESSANDRO
CANDIDATO SINDACO CARANCI KATIA
CARANCI ANTONIO
CARANCI IRENE
CARANCI MAURA
CONTESTABILE SARA
DITRI ANTONIO
DI FRANCESCO ANTONIO
DI PASQUALE MONICA
FARDELLA RAIMONDO DOMENICO
COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO MARTINO GIOVANNI
BELLANO ANDREA
BRUNO DANIELA
DEL RICCIO LEONARDO
DI PASQUALE DIEGO MARIA
FARDONE DARIO
FABIO IANNUCCI
MICHELE MARIANI
MARIA ANTONIETTA MELORO
ALESSIO RICCI
LUCA SILVESTRI
COMUNE DI MACCHIAGODENA
SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3
SINDACO ELETTO: FELICE CICCONE
CANDIDATO SINDACO CICCONE FELICE
BARILE DOMENICO PAOLO
BARILE GIOVANNI
CICCONE BENITO
CICCONE GIANNA
DE CESARE DOMENICA
MIDEA DONATELLA
NOTTE GIUSEPPE
RUSCITTO LUCIANA
TERRIGNO RENATO
CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO BARILE
DONATO TERRIACA
AGATA MIDEA
NICOLA NOTTE (tipografo)
NICOLA NOTTE
CRISTIAN DEL PAGGIO
DAVIDE PISANO
DONATO D’ITRI
SONIA CARILE
NICOLA MANOCCHIO
VALERIO PINELLI
COMUNE DI MIRANDA
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO COLAIANNI DANIEL
TORTOLA MARIAGRAZIA
FERRANTE NIKI
PATRIARCA ANGELA
MAZZUTO MARIASSUNTA
VALERIO GIUSEPPE
PIZZI SERGIO
PALLOTTA TAMAGNINO
NARDUCCI FAUSTO
DE BENEDICTIS VERONICA
PIZZI MARIANTONIETTA
CANDIDATO SINDACO FERRANTE MARCO
PIZZI MARIA
MARZANO FABRIZIO
MAITINO ANGELO
APOLLONIO LINA
MARZANO GIANPIERO
GUGLIELMI RAFFAELE
CIFOLELLI LUCIA ANNAMARIA
BELMONTE ALBERTO
PATRIARCA ENZO
TORTOLA PAOLA
COMUNE DI MONTERODUNI
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 3
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO CUSTODE RUSSO
FARALLI FRANCESCO
DELLI CARPINI LUCA
MAIOLA ANGELICA
RAGO GIUSEPPE
ZAMPOGNA MARCO
DE LUCIA ALFONSO
RUSSO CONCETTA
SCIOLI FEDERICO
ZULLO CAMILLO
FOGLIETTA ANNA MARIA
CANDIDATO SINDACO ALTOBELLI NICOLA
CRISTINZIO MICHELE
FERRETTI MICHELE
PACIFICO VINCENZO
PIZZI ADELE
RUSSO DOMENICO
RUSSO MARILENA
TURCINOVIC WILLIAM
VOLPE VALERIO
COMUNE DI PESCOPENNATARO
SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1
SINDACO ELETTO: CARMEN CARFAGNA CON 135 VOTI
CANDIDATO SINDACO MARCHETTI LUCREZIA
voti 22CERRONE ALESSIA
ESPOSITO GIUSEPPE
LUONGO DOMENICO
FILIPPETTI ANTONIO
PETESCIA GIACOMO
RANIERI ALBERTO
ZULLO MARCO
CANDIDATO SINDACO CARFAGNA CARMEN
ANTENUCCI LUCIO GINO
CARFAGNA GIACINTO
DI IORIO ANTONIO
FERRARA FORTUNA
FORGIONE SABATINO
MARGIOTTA VINCENZO
SCIULLI POMPILIO
TERRERI SIMONE
COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO NINI ANDREA
TAMASI LEANDRO
CIFELLI VITTORINO
LORENZO NINI MICHELE
TOTO MARCELLO
PROCACCINI LETIZIA
CARNEVALE ALBERTO
CIFELLI VITTORIO GERARDO
ANTENUCCI ANTONINO
PROCACCINI JACOPO
CANDIDATO SINDACO ROSSI ANTONIO
TOTO FABIO
LABELLA DANIELE
BERARDINELLI DANIELE
ROSSI GIORDANO
VENDITTI ROSINA
COLUCCI STEFANIA
CERASUOLO NICOLA
GENTILE ANTONIO
COMUNE DI PIETRABBONDANTE
SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1
SINDACO ELETTO:
CANDIDATO SINDACO DI PASQUO ANTONIO
BATTAGLIA CARMINE
CASCIANO CLAUDINO
CIARLONE FRANCO
DI IACOVO RINO
DI IORIO ALBERICO DETTO FERNANDO
DI IORIO AMICO
DI SALVO JURI
DI TATA ANTONY
NOTARO MONICA
MELARAGNO DOMENICO
CANDIDATO SINDACO DI TATA GIOVANNINO
BRUNETTI FABIO
COLAIANNI FRANCESCO
DI PAOLO GIULIANO
DI PAOLO ROMANO
DI PASQUO NUNZIO
DI PASQUO PIERANGELO
TESONE CESARE
VITULLO DONATELLO
VITULLO LILIANA
ZARLENGA GIULIANO
COMUNE DI RIONERO SANNITICO
SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3
SINDACO ELETTO: PALMERINO D’AMICO
CANDIDATO SINDACO D’AMICO PALMERINO
ORSINI MARIA GRAZIA
DI GERONIMO ELVIRA
FIORITTO IOLE
DI VINCENZO FRANCESCO
FIORITTO GIUSEPPE
FERRANTE GIANNI
D’AMICO VINCENZO
ROSSI ARNALDO
COLELLA TONINO
CANDIDATO SINDACO MIRALDI CARLA
ANTONELLI MIRELLA
FERRANTE SANDRO
FRATE FEDERICO
DI GERONIMO STEFANO
COCCIA VINCENZO
DI FRANCO SIMONA
QUARANTA FABRIZIO
CAPRETTA ALBINO
POTENA PAOLO
CANDIDATO SINDACO MINICHIELLO TONINO
IACOBUCCI LUCIA
FERRITTO MARIANNA
DI FRANCO LOREDANA
D’AMICO PASQUALE
COPPOLA TOMMASO
DI FRANCO LUCA
MINICHIELLO PASQUALE
DI GERONIMO LUCA
DI FRANCO MAURO
DI FRANCO FRANCO
COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO
SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2
SINDACO ELETTO: TEODORO SANTILLI
CANDIDATO SINDACO SANTILLI TEODORO
CICCONE DOMENICO
DI PAOLO LIVIANA
DI PAOLO MIKE
DE IULIIS MANUELA
GONNELLA DOMENICO (PAOLO)
LEVA GIANLUCA
MANCINI FRANCESCO
MINISCALCO SANDRO
NOTARDONATO VALENTINO
PETROCELLI SANTINA
CANDIDATO SINDACO ANTONIO GIANNINI
ANTONIO IZZI
GIUSEPPE CENTRACCHIO DETTO GERARDO
GIUSEPPE CENTRACCHIO DETTO RAIMONDO
LORENZO ALBANESE
PIERA MAZZOCCO
IRENE BARILONE
PIETRO FATTORE
PIERO DI SILVESTRO
DOMENICO PAOLO PONTARELLI
COMUNE DI SANT’AGAPITO
SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2
SINDACO ELETTO: GIUSEPPE DI PILLA
CANDIDATO SINDACO DI PILLA GIUSEPPE
ANTONILLI MICHELE ANTONIO
BUCCI EMANUELA
BUCCI SANDRO
CALDARARO DANILA
DI PILLA MARCELLO
DI PILLA MICHELE CARMINE
MURO ROSARIA
PICCIANO SILVANA
VALLETTA MARA
CANDIDATO SINDACO LOMBARI ALBERTO
ANTONILLI ANTONIO
ANTONILLI ANTONIO
GRILLO ANNA
D’ALOISO ANTONIO
DE GIACOMO CARLO
FRASCA ALESSANDRO
REALI ROBERTO
TESTA DANIELE
DI CICCO DARIO
COMUNE DI SCAPOLI
SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1
SINDACO ELETTO: RENATO SPARACINO 261 VOTI
CANDIDATO SINDACO GUATIERI BENITO
SPARACINO GIUSEPPINA
IZZI ANTONIO
CUOCI SILVIO
DI FIORE BENEDETTO
FRANCIOSA ANTONIO
PALMISCIANO MIRELLA
MANZO MASSIMO
CANDIDATO SINDACO SPARACINO RENATO
FASOLI MILENA
FRANCIOSA GIUSEPPINA (DETTA GIUSY)
D’AGOSTINO ARMANDO
DI FIORE FRANCO
IZZI PIERLUIGI
IZZI STEFANO
RICCI EMILIO
ROTONDO GIANLUCA
RUFO ANGELO
COMUNE DI VASTOGIRARDI
SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2
SINDACO ELETTO: LUIGINO ROSATO
CANDIDATO SINDACO MASCIOTRA LUCIA
ANTENUCCI ALDO
DI BENEDETTO ALFREDO
CARDILLO ARMANDO
VOLPE DOMENICO
DI TELLA ENZO
DI TELLA FRANCA
SABELLI FRANCO
GENOVESE GIUSEPPE
SACCO MAURIZIO
FARINA TOMMASO
CANDIDATO SINDACO LUIGI ROSATO
CARFAGNA NICOLA
SCOCCHERA REMO
APOLLONIO ANDREA
D’ALOISO FILIPPO
SPOGNARDI ANTONIO
SPOGNARDI MARCO
COLUCCI ELENA
DI BENEDETTO DOMENICANTONIO
IANNONE CLAUDIO
AMICONE FRANCESCO