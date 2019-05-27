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Amministrative, ecco tutti i sindaci eletti (IN AGGIORNAMENTO)

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Omega Point

É iniziato alle 14 di oggi, lunedì 27 maggio, lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che in Molise ha interessato ben 59 comuni, chiamati a rinnovare il sindaco e il Consiglio comunale. Sono 37 i centri della provincia di Campobasso e 22 quelli della provincia di Isernia interessati.

Questi i 37 comuni in provincia di Campobasso: Campobasso, Acquaviva Collecroce, Campodipietra, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Colle D’Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Lucito, Malfalda, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Palata, Petrella Tifernina, Riccia, Ripalimosani, Rotello, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Termoli, Trivento e Tufara.

Questi i 22 comuni in provincia di Isernia: Belmonte del Sannio, Carovilli, Castel Del Giudice, Castelpetroso, Castelverrino, Cerro al Volturno, Filignano, Fornelli, Frosolone, Longano, Macchia di Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Vastogirardi.

I molisani al voto sono stati 153.522 nella provincia di Campobasso, mentre 29.420 in quella di Isernia. Il Comune più grande è Campobasso (44.000 elettori), quello più piccolo Castelverrino (Isernia) con 188 aventi diritto. Il totale delle sezioni è 219, rispettivamente: 174 in provincia di Campobasso, 45 in quella di Isernia.

SINDACI E CONSIGLIERI ELETTI NEI 37 COMUNI IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1

SINDACO ELETTO: FRANCESCO TROILO

CANDIDATO SINDACO – CANDIDA GRANDE

Neri Michele
Neri Luigi
D’Angelo Angelo
Spadanuda Fabio
Suriani Loris
Staniscia Anna
Pinti Massimo
Spadanuda Alessio
Riccardi Claudio

CANDIDATO SINDACO – FRANCESCO TROILO

Vetta Enrica Antonella
Tamburro Simona
Piaccia Angela
Vetta Oscar
Blascetta Antonio
Miletti Stefano
Mirco Luca
Maddaloni Antonietta
Papiccio Luca
Spadanuda Lorenzo

COMUNE DI CAMPODIPIETRA

SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3

SINDACO ELETTO: GIUSEPPE NOTARTOMASO

CANDIDATO SINDACO BOSCO MASSIMO

CANTI RAFFAELE
SPINA GIUSEPPE
SALVATI ANTONIO
MARTINO DOMENICO
DI PAOLA GIUSEPPE
TRAVAGLINI GABRIELE
RUSSO VITO
PAPAROZZI GIOVANNI

CANDIDATO SINDACO EUGENIO ROBERTO PERSICHILLI

BATTAGLIA PIETRO
DI BONA FEDERICO
DI CRISTOFARO PASQUALE
D’ANTINO CAROLINA
MANFRA FRANCESCO
MASTROFRANCESCO MARIAROSARIA
VIGLIONE AGOSTINO
VASSALOTTI GIUSEPPE

CANDIDATO SINDACO NOTARTOMASO GIUSEPPE

MANELLA GIORDANA
SPINA CLAUDIA
VALENTE ALESSANDRA
BASILE AGOSTINO
GIULIANO MICHELE
MATTAROCCHIA ROBERTO
MOFFA ROSARIO
PICCIANO LUCA
RICCITELLI GIUSEPPE
ROSA MASSIMILIANO

COMUNE DI CAMPOMARINO

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 6 

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO – SILVESTRI PIERO DONATO

Altobello Luca
Balante Massimo Antonio
Cariero Carmen in Ventrudo
D’Egidio Michele
Desiderio Francesco
Di Carlo Giuseppe
Panarese Rossella
Pollace Anna
Romano Luigi
Saburro Antonio
Spada Francesco
Tavormina Patrizia in Glave

CANDIDATO SINDACO – LUCIANO DE LUCA

Colaiacovo Angelo
Saracino Barbara
Bello Davide
Giuliani Davide
Silvestri Elsa
Iacurti Maria
Di Stefano Michele
Savini Guerino (detto Rino)
Di Lallo Silvana
Mascilongo Valerio
Castaldo Vincenzo

COMUNE DI CASTELMAURO

SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3

SINDACO ELETTO:  FLAVIO BOCCARDO 448 VOTI

CANDIDATO SINDACO MANES GRAVINA COSTANTINO

VOTI 410BOCCARDO PASQUALE
CICCHETTI MARIAGIOVANNA
D’ANGELO SAVINA
LAFRATTA ANTONINO
LOMMA GIOVANNI (GIANNI)
PIETRONIRO VINCENZO
RICCIARDI ANTONIO
STICCA ELIO
TROLIO ANTONIO
TURCO ANNA

CANDIDATO SINDACO BOCCARDO FLAVIO

D’ANGELO GABRIELE GIUSEPPE
D’ANGELO NINO
D’ANTUONO MANUELA
DIONISIO MAURIZIO
LOMMA COSTANTINO
LOMMA NICOLA ANTONIO
MANCINI CATIA
SCIARRETTA GIANFRANCO
SPADANUDA MICHELE SANDRO
TANCREDI ANGELO ANTONIO

COMUNE DI COLLETORTO

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 3

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO MELE COSIMO DAMIANO

ABRUZZESE ANTONIO
BARONE DANIELE
D’ONOFRIO ANTONIO
GALLICCI ELISA
GENTILE LUISA
MUCCIACCIO MATTEO
NATO SANDRO
NASILLO MICHELE
PAGLIA FRANCO
ZEPPETELLA LUCIA

CANDIDATO SINDACO – FRANCO CERRI

BARBIERI BENIAMINO
DI ROSA TEODORINO
D’ONOFRIO MARIANNA
GIULIANO PASQUALE
LECCE LORENZO
LEPORE MASSIMO
MUCCIACCIO ROBERTA
PIUNNO MARIO
POZZUTO MARIA FILOMENA
SIMONE FABIOLA

COMUNE DI FERRAZZANO

SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3

SINDACO ELETTO: ANTONIO CERIO

CANDIDATO SINDACO CERIO ANTONIO

ANZINI ANDREA
D’ALESSIO ALESSANDRO
D’AVERSA PAOLO
DE CASTRO GIULIANA
dE RENSIS FEDERICA
DI BIANCO VINCENZO
D’IMPERIO ELEONORA
GISI RAFFAELE
IAPALUCCI DOMENICO (MIMMO)
MONTANARO PASQUALE
SFORZA VINCENZO
VERDE ANTONIETTA (ANTONELLA)

CANDIDATA SINDACO BARANELLO MARIA ASSUNTA

CASTELLITTO ROSARIO
CERIO MICHELA
CICCHESE ANTONELLA
CICCHESE LUCREZIA
CIOCCA LUIGI
DAMIANO VINCENZO
DI NIRO NATALE (VITTORIO)
LEMBO ANGELOMICHELE
OPPIDO SIMONE
ROTOLETTI LUIGIA
SANZO’ PIETRO
ZOCCOLO FABIO

COMUNE DI MAFALDA

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO – PIERLUIGI ROSSI

Ballerino Gennaro
Cane Orietta
Del Gesso Leo
Fiore Antonella
Frisco Valter
Lamelza Ennio
Matassa Jessica
Salvatore Giovanni
Sforza Antonio
Zocco Mario Antonio

CANDIDATO SINDACO – EGIDIO RICCIONI

Bruno Osvaldo
Budau Felix Lucian
Colagioia Gabriele
D’Aletto Andrea
Delle Donne Anna Rita
Di Grande Maria Grazia
Di Pietro Sabrina
Detrella Barbara Biagina
Rateni Nicola
Sacchetti Paola

CANDIDATO SINDACO – ERMINDO VALENTINI

Massimi Pasqualino
Berardi Giuseppe
Canzio Arsenio
Del Nero Lucio
Di Iulio Nicola
Di Neo Antonio Stefano
Di Renzo Catia
Molino Germano
Santomero Antonio
Colagioia Fiorenzo

CANDIDATO SINDACO – GIACOMO MATASSA

Barattucci Antonio
Barragan Cintia Paola
Colonna Fabio
Dargenio Vincenzo
Finamore Angelo
Manes Carmelina
Mastrangelo Alessandro
Mastrangelo Andrea
Mondano Alessia
Cianci Annamaria

COMUNE DI MONTECILFONE

SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2

SINDACO ELETTO: GIORGIO MANES

CANDIDATO SINDACO PALLOTTA FRANCO

CINGOLANI ENRICO
COLONNA IOLANDA
DESIDERIO GIULIANO
FORCIONE ANTONIO
LEONE ANTONIETTA
PERSICHITTI UGO (UGO)
SANTINI MARIA ASSUNTA
SANTORO FEDELA (LELLA)
VASILE ANGELA
VOLPE ASSUNTA

CANDIDATO SINDACO MANES GIORGIO

MANES ANTONIETTA
DE LUCA ELIANA
SFORZA ANTONIO
CATERINA VINCENZO
MANES NICOLINO
SCARPONE CARLO
BARBATO ENZO
DI ROSA AMERIGO
GISSI MATTEO
DESIDERIO DOMENICO

COMUNE DI ROTELLO

SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2

SINDACO ELETTO: MICHELINO MINIELLO

CANDIDATO SINDACO – MARIA ANTONIETTA CAMPOLIETI

Calenda Barbara
Castelli Giuseppe
Lemme Michele
D’Angelo Gabriele
Bruno D’Aulisa
Ianiri Paolo Emilio
Pangia Guido

CANDIDATO SINDACO – MICHELINO MINIELLO

Marmorini Massimo
Palmieri Alessio
Vizzarri Domenico
Riccitelli Carmelina
Salvatore Sarni Emilio
Gisella Perrino
Ruccolo Gennaro
Giannone Donato Carlo Amedeo

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

SEZIONE SCRUTINATE 1 SU 1

SINDACO ELETTO: GIUSEPPE FERRANTE

CANDIDATO SINDACO – RIGGIO CARMELO

Mascia Nunzia Maria
Ferrucci Rossana
Nardelli Nicola
Castelli Mario
Picanza Riccardo
Di Renzo Giuseppe
Giuseppe Sebastiano

CANDIDATO SINDACO FERRANTE GIUSEPPE

DI STEFANO GABRIELLA
LAFRATTA MARGHERITA
DI ROSA MARIA
GIANFELICE CONCETTA
CALZOLARO LUIGI
PATAVINO ANTONIO
PASQUALE ANTONIO
VACCARO GENNARO
CIRINELLI FELICE ANTONIO

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS

SEZIONI SCRUTINATE 5 SU 5

SINDACO ELETTO: GIOVANNI DI MATTEO

CANDIDATO SINDACO – FILOMENA SARACINO

Facciolla Vittorio
Michele D’Alesio
Di Domenico Maurizio
Di Iorio Angela
Evangelista Concetta (detta Tina)
Montanaro Silvio
Di Bello Gianfranco
Evangelista Pasquale
De Simone Concetta
Ariemma Salvatore
De Santis Maria
Totaro Giuseppe

CANDIDATO SINDACO – GIOVANNI DI MATTEO

Boccardi Giuseppe
D’Abate Nicola
D’Adderio Tiziana
D’Alessandro Nicola Alberto
D’Antono Anna
Di Lillo Antonella
Di Mascio Gianluca
Macro Nicola
Mancino Paolo
Mazzocchetti Giuseppe
Verlengia Nicola
Zio Antonio

COMUNE DI TAVENNA

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO – SIMONE SPADANUDA

Mancini Nicola
Nuozzi Cassandra
Del Gesso Massimo
Nuozzi Francesco Luca
Soriano Daniele
Cianfagna Ilenia
Barisciano Laurenzo
Lamelza Calviti Primo
Zara Irene
Colaneri Francesca

CANDIDATO SINDACO – PAOLO CIRULLI

Cianci Laia
D’Aloisio Massimo
Del Gesso Leonardo
Lamelza Giuseppe
Lemme Cristina
Nuozzi Claudio
Mastronardi Federica
Muretto Annarita
Ricci Franca
Vizzarri Massimo

COMUNE DI CASACALENDA

SEZIONI SCRUTINATE 4 SU 4

SINDACO ELETTO: SABRINA LALLITTO

CANDIDATO SINDACO LALLITTO SABRINA

BOCCARDI ANTONIO
BUCCIGROSSI FORTUNATO
CORSI ANTONIO
D’AMBROSIO VINCENZO
DI TOTA GIUSEPPE
GALLETTA BIAGIO
MASELLI MICHELE
MELFI DEMELZA
TOZZI PIERO

CANDIDATO SINDACO MARCO GAGLIARDI

BIELLO MICHELANGELO
CAVAIOLA STEFANIA
D’AMICO LUCIA
DI LALLA MARIO
DI TULLIO PAOLA
FIORE GIUSEPPE
LALLITTO NICOLINO
NAVARRA GIOVANNI
TARTAGLIA ANTONELLA GIUSEPPINA

COMUNE DI COLLE D’ANCHISE

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO DI PAOLA CARLETTO

DI CAMILLO ALVIERO
DI PAOLA DANILO
BERNARDO ANNA
DI RIENZO MICHELE
BERNARDO SERGIO
ORLANDO DANIELE
SPINA MICHELE
DI GREGORIO ALESSIA
D’ANGELO CLARA
VITANGELO AMALIA (detta Lia)

CANDIDATO SINDACO SPINA RODOLFO

D’ANGELO SERENA
LUCARELLI MICHELE
LUCARELLI DAVIDE
LUCARELLI MARCO
BERNARDO SANDRINO
DI BIASE LUCIA
SPINA ANTONIO
DI STELLA ANTONIO
DI RIENZO FRANCESCO
D’ANGELO SILVANA

COMUNE DI LUCITO

SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1

SINDACO ELETTO: GIOVANNI MARASCA

CANDIDATO SINDACO MARASCA GIOVANNI

CANNITO LUCIO
D’ABRAMO FAUSTO
DE MARINIS FABIOLA
DI MARIO CAMILLA
FRANCESCHINI TIZIANA
IANNIRUBERTO NICHOLAS
PIZZUTO ERSILIA
STINZIANI MELANIA

CANDIDATO SINDACO FRANCESCHINI ELIO

BOCCARDO MARCELLA
CIAFARDINI NICOLETTA
CONTINILLO NICOLINO
DE LEO EMILIO
MINICUCCI PASQUALE
PERAZZELLI FRANCA
PESCI GIOVANNI

COMUNE DI PETRELLA

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO AMOROSO

CAMINO NOEMI
CANNAVINA GIUSEPPE
DI LALLO MASSIMO
GAROFALO FABIO
MAGGIORELLI DANIELA
MOTTILLO CRISTINA
MARASCA NICOLA
PRISCO MARIA CARMELA
ROBERTUCCI PAOLA
VARGIU MARIA FERNANDA

CANDIDATO SINDACO DI LISIO FULVIO

MARINELLI FRANCESCO
GAROFALO ROSARIO
DI NARDO LINA
TAMBURRELLO CINZIA
BERGHELLA MASSIMO
DI MEO MARIO
DI STEFANO NICOLA
FRACASSI ALESSANDRA
DI PILATO LUCA
MACCIOLA VINCENZO

CANDIDATO SINDACO MASSIMO DI MONACO
SAVINO CATERINA
MOFFA GABRIELLA
DI LALLO CARMELA
SIMONCINI FABIOLA
MOFFA MAURO
ANTONELLI MICHELE
VITTORIO COMMATTEO
PETTOFREZZA VITTORIA

COMUNE DI RIPALIMOSANI

SEZIONI SCRUTINATE 4 SU 4

SINDACO ELETTO: MARCO GIAMPAOLO

CANDIDATO SINDACO GIAMPAOLO MARCO

CALISTA FRANCO
CRISTOFARO CRISTIAN
D’AMBROSIO MARIA ERNESTINA
DI CILLO DANIELA
DI NIRO BARBARA
LEONE MANUELA
PALLADINO MARIA CRISTINA
PIANO ANGELO
SABETTA DAVIDE
TRIVISONNO ANNAMARIA

CANDIDATO SINDACO MINIELLO ANTONIETTA

STRAZZERI ANSELMO
VITANTONIO LUCIANO
ANGIOLINI ALESSANDRO
LOTTO LAURA
CRISTOFARO EMANUELA
TIRABASSO DEVIS
RIEFOLI ANTONIETTA
SOLLAZZO NICOLA
PALERMO LILIANA

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO

SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1

SINDACO ELETTO: DOMENICO CREDICO

CANDIDATO SINDACO CREDICO DOMENICO

GRAZIANO ANNA
MAGRI NICOLA
PRESUTTI ENZO
GEREMIA PIETRO
CIARLILLO VANESSA
ZAMPINO ANNAMARIA
DANIELE LUCIA ANGELA
MIOZZI CARMENZO
DI BONA GERARDO
DI CARLO TERESA

CANDIDATO SINDACO FIORILLI EUGENIO

DI DONATO CARMINE
DEL VECCHIO GIANCARLO
MARTINO EDVIGE
CORSI BRUNO
GEREMIA MARIANGELA
DI DONATO GIOVANNI
PALLANTE ANGELO
DEL ZINGARO TONIO
ROCHDI FARID
DI MARIA ANTONIO

COMUNE DI SAN POLO MATESE

SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1

SINDACO ELETTO: TONINO SPINA

CANDIDATO SINDACO TONINO SPINA

GIANFAGNA ALDO
GENTILE PIERLUIGI
D’EGIDIO ANNA
LOMBARDI ANTONELLA
LUISI GIUSEPPE
D’EGIDIO ARMANDINO
PRIORIELLO DOMENICO
RICO GIUSEPPE
PIETROIACOVO SANDRO
PILLA GIUSEPPE

CANDIDATO SINDACO SANTILLO GIUSEPPE POMPEO

DI SANTO PIERO
ESPOSITO MARIA ROSANA
CONCORDIA SIMONE
CANZONA MASSIMILIANO MARIA
SANTORO ANNA
CORELLA BRUNO
GALUPPO FRANCA
SANTORO ANTONIO
DIAMENTE ANTONIO

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 5

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO FLORIO ALBERTO

IANTOMASI MICHELE
GIANFELICE GIOVANNI
ROSATI GIACOMO
REA EMANUELA
PETRUCCELLI GIULIANA
COLOMBO GIOVANNA
MASCIA ANGELO
ROSATI VINCENZO
PILLA ANTONELLO
MINOTTI ANTONIO
VIDETTI PASQUALE
DI TOMMASO PIERLUIGI

CANDIDATO SINDACO DONATO D’AMBROSIO

ALFIERI VINCENZO
COLOMBO FLAVIO
DI STEFANO MARIAROSARIA
DURANTE FLAVIANO
FLORIO MARIA
LIBERATORE FEDERICO
MANCINI TERESA
MASTRANGELO DIODATO
ROSATI MARCO
ROSATI MICHELE
VITULLI PASQUALE

CANDIDATO SINDACO PETRUCCELLI ANTONIO

MARIANO MARINO
PETRUCCELLI PASQUALE
PETRUCCELLI LUCIANO
PETRUCCELLI FRANCHINO
PETRUCCELLI GIUSEPPE
ZEFFIRO ANGIOLINA
MORGANTE MASSIMO
COLUCCI WALTER
CIAVARELLA ALDO

COMUNE DI SPINETE

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO DI IORIO MICHELE

ALBANESE FELICE
ALBANESE PATRIZIA
BAUTTO PAOLO
DAMIANO GIANFRANCO
DI IORIO ANGELINA
DI IORIO ERIKA
DI SISTO ASSUNTA
DOGANIERI BIAGINO
IACOVANTUONO GIOVANNI
ROMANO ANDREA

CANDIDATO SINDACO IANNONE ANDREA

ANTONECCHIA ANTONIO
CACCAVELLI GIOVANNA
COLANTUONO PASQUALE (detto Filippo)
DAMIANO FRANCESCO
DI CIERO ELIO
COLANTUONO MIRKO
RUSSO CHIARA
SALVATORE DONATO
SALVATORE GIOVANNI
SPINA NICOLINO

COMUNE DI CASTROPIGNANO

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO BRUNETTI MARGHERITA

GARGARO ANTONIO
PETTI CARMINE
IORIO DARIO
CIOLFI NICOLINA
PALMIERI MARIALIBERA
PANUNTO DONATO
MEFFE NUNZIO
LONARDELLI CHIARA
SANTORO ILARIA
MENGIA MASSIMILIANO

CANDIDATO SINDACO SCAPILLATI NICOLA

CAMPOSARCONE ERIKA
COPPOLA ANNALISA
DI MARIO FABIO
IAPAOLO LUSTRINO SANTINO
IORIO ANDREA
LUCIANI FABIOLA
MACORETTA ANTONIO
PAOLONE DOMENICANTONIO
PIZZACALLA RAFFAELE
SARDELLA GIOVANNI

COMUNE DI FOSSALTO

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO NONNO SAVERIO

BAGNOLI AURELIO
CIARLARIELLO MICHELE
BAGNOLI LUCA
COLANGELO LUDOVICA
D’ALESSANDRO ANTONIO
FUSARO NICOLA
MORCONE ALESSANDRO
CORNACCHIONE ANTONELLA
PASSARO GIANFRANCO
RUSSO MASSIMO

CANDIDATO SINDACO NICOLA CIARMELA

CARRELLI RITA
CICCARELLA MIRCO
COLANGELO MICHELE
FIERRO NICOLA
PIEDIMONTE COSTANTINO
PIRROCCO ENZO
SALIOLA MARCO
SANTORO MATTEO
TULLO PIETRO
VERGALITO IVAN

COMUNE DI GAMBATESA

SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2

SINDACO ELETTO: CARMELINA GENOVESE  630 VOTI

CANDIDATO SINDACO CARMELINA GENOVESE

GIUSI DEL ZINGARO
SALVATORE CONCETTINI
MARIA ANTONIETTA VENDITTI
PASQUALE ABIUSO
TOMMASO CORVINO
CHIARA DI IELSI
PRIMIANO GENOVESE
MARCO ABIUSO
ANTONIETTA SCOCCA
PASQUALE CURIALE

CANDIDATO SINDACO EMILIO VENDITTI

ANTONIO DI MARIA
ANTONIETTA AITELLA
ELIA DI MARIA
GIUSEPPINA GIANTOMASI
SALVATORE ANTONIO MOLINARO
GIOVANNI DI RENZO
ALESSANDRO DI IORIO
ANGELO TIRRO
FERDINANDO DI MARIA
MARIANO DIASIO

COMUNE DI GILDONE

SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2

SINDACO ELETTO: NICOLA VECCHIULLO

CANDIDATO SINDACO VECCHIULLO NICOLA

SAVINO ANTONELLO
MANDATO GIOVANNI
LUCIANO MICHELE
TESTA SANTINO
NATILLI MARILENA
IAFANTI FILIPPO
PETRELLA GIUSEPPE
TESTA PIETRO
DEL BALSO ANTONINO PIO
DI LILLO GIUSEPPE

CANDIDATO SINDACO DEL BALSO GIOVANNI

COPERCHIONE CARMINE
D’ELIA DOMENICO
DI MOIA GIOVANNA
DI LILLO NICOLA
FARINACCIO SABINO
MATTEO CONCETTA DANIELA
ROCCO ROBERTA
SANTOPUOLI FRANCESCO
TOTARELLA FRANCO SALVATORE
ZAPPONE VINCENZA

COMUNE DI MONACILIONI

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO TURRO MICHELE

D’AMICO SALVATORE
PIETRACATELLA SILVANA
CICOTELLI NICOLA
CIARDIELLO VITTORIO
PESCE ANDREA
ESPOSITO PIETRO
SASSANO SALVATORE

CANDIDATO SINDACO ANTONIO DI MARZIO

DAMIANO ANTONIO
DI BUONO GIUSEPPE
MAZZACAPPA SALVATORE
IANIRI MASSIMO
PIETRACATELLA TONY
COROMANO MICHELE
BOZZA FRANCESCA

COMUNE DI RICCIA

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 6

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO PIETRO TESTA

COROMANO LUCA
D’ELIA MICHELE
DI CRISCIO DALILA
DI CRISCIO UGO
DI DOMENICO ANTONELLA
DI IORIO LUCIA
FANELLI GIUSEPPINA DETTA PINA
MANCINI ANTONELLA
MIGNOGNA SARA
PANICHELLA DOMENICO DETTO GIANDOMENICO
SANTORIELLO ANTONIO ENRICO DETTO TONINO
TRONCA MICHELE

CANDIDATO SINDACO MOFFA NICOLA

BOZZA ANNAMARIA
CICCOTELLI MONICA
DI CICCIO FILOMENA
DI IORIO MARIA
DI IORIO NICOLA
DI MARIA ANTONIO NATALE
MIGNOGNA FABIO
MIGNOGNA SALVATORE
PANICHELLA MARIACARMELA
PANACCIULLI GENNARO ANTONIO
PERINO LUCIA
REALE MARCO

CANDIDATO SINDACO: MIGNOGNA PIETRO
PERSI MARGARET
TRONCA LAURA
SASSANI ORAZIO
DE PAOLA LUIGI
FERRAIUOLO SAMUELE
IACOVONE ILENIA PALMA
SPINA MARIA
DEL ZINGARO MARCO
MENANNO GIUSEPPE NAZZARENO
MORRONE MARCO
CICCAGLIONE ALFONSO
CIPOLLA GIUSEPPE (detto Nazareno)

CANDIDATO SINDACO MICHELE DI DOMENICO

AMORE SIMONA
COROMANO SILVANO
DI DOMENICO CARMELA
DI IORIO ANTONIO DETTO TONINO
MIGNOGNA MARIA CARMELA
MOFFA ANGELA
MOFFA NICOLA
MORRONE DAVIDE
NAPOLETANO MICHELE FRANCO
NOTARTOMASO TONY
SANTOPOLI LUCIA DETTA LUCIANA
TESTA GIOVANNI

COMUNE DI SANT’ANGELO LIMOSANO

SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1

SINDACO ELETTO: WILLIAM CIARALLO

CANDIDATO SINDACO CIARALLO WILLIAM

MARONE GIANLUCA
MERENDA GIANLUCA
DI PAOLO FEDERICA
GIANSERRA GIANFRANCESCO
FOLIGNO GIANNA
CASERIO RINA
MINOTTI VINCENZO
MASSERANI MIRKO
CASERIO PIERLUIGI
DI PAOLO EMANUELE

CANDIDATO SINDACO D’ELIA FAZIO

FOLIGNO DOMENICO
D’ELIA FRANCESCO
CAROSIELLO LORELLA
VENDITTI MAURO
D’ADDARIO JHON
GRECO PASQUALINO
MICCIO NILIA
MARONE NICOLA
D’ELIA ANTONIO
MINOTTI MARINO

COMUNE DI SANT’ELIA PIANISI

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO FAIELLA BIAGIO

DI IULIO ANDREA
MARTINO SALVATORE
FALCONE IVANA
PETTIGROSSO RAFFAELE
REALE MARIA SAVERIA
STELLA DIANA
STELLA MENA
TARTAGLIA ANGELA

CANDIDATO SINDACO STEFANO MARTINO

COLAIANNI GIUSEPPE
COLUCCI MICHELE
FALCONE ADELINA
IAMARTINO ALESSANDRO
LARICCIA GIOVANNI
MARTINO FRANCESCA PIA
MORRONE FERDINANDO
PILONE ANNAMARIA
RUSSO ANTONIO
SCIANNAMÈ LEONARDO

COMUNE DI TRIVENTO

SEZIONI SCRUTINATE 6 SU 6

SINDACO ELETTO: PASQUALE CORALLO  VOTI 1126

CANDIDATO SINDACO CIVICO VALERIA

MISERERE PIERPAOLO
FOCHITTO PASQUALINO
SCARANO NICOLINO
FABBROCINO ANDREA
STINZIANI GIOVANNI
DI CLAUDIO GIUSEPPE
DI CLAUDIO TIZIANO
PAVONE CLAUDIO
GIANSERRA NICOLA
DONATONE SAMANTA
PLAZZI ANTONINO

CANDIDATO SINDACO CORALLO PASQUALE

DONATONE PATRICK
FELICE NAZARIO
FLORIO GABRIELE
LOMASTRO ANGELO
DONATELLO MASTROIACOVO
MASTROSTEFANO MANUELA
MINICHILLI NICOLA
ANGELICA NICODEMO
SCARANO DIEGO
SCARANO LORENA
STINZIANI SANDRA (detta Alessandra)
VASILE ANGELO

CANDIDATO SINDACO PAVONE LUIGI

CIVICO FRANCESCA
DI FILIPPO BAMBINA
LANDI LEONARDO
MARZINI PIETRO
NICODEMO JUSY
SCARANO DIEGO
SCARANO FEDERICA
SERRICCHIO CRISTIAN
TORRISI MARIANTONIETTA

CANDIDATO SINDACO MAZZEI GIANFRANCO

CAROSELLA SANDRO
CIAFARDINI GIUSEPPE
CIVITA MASSIMO
FIERRO PIERLUIGI
GRIGUOLI GIUSEPPE
GRIGUOLI MICHELE
MASTROIACOVO ERSILIO
MAZZEI MARIO
STINZIANI GIANNI
STINZIANI RAFFAELE (detto la vipera)
VASILE LIVIA

COMUNE DI TUFARA

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO MICHELE RUO

GIUSEPPE FAIOLI
GIANPIERO FARNESE
MATTEO IACONIANNI (detto Celestino)
ROSANNA IAROSSI
ANTONIO MASTRODOMENICO
LORIS ITALO MIGNOGNA
ROBERTO PETRONE
GIORGIO PICCIRILLO
ANIBELKIS ALTAGRACIA PICHARDO (detta Altagrazia)
ANTONIO SCOCCOLA (detto Cicco)

CANDIDATO SINDACO GIAN ANTONIO PALMIERI

SARA BOCCAMAZZO
GIOVANNI BUCIARDINI
ANTONIO SANTONE
SALVATORE SANTONE
ANDREA SANTO
MARIANO MENCO
MARISA BARREA
DOMENICO PATITO
ANTONIO ANTONELLI

CANDIDATO SINDACO GIANNI DI IORIO

GIOVANNI BARREA
DOMENICO CONSIGLIO
LUIGI IALONARDI
MASSIMO LECCESE
ANTONIO PETRONE
PINA PETRONE
GIUSEPPE RECCHIA
NICOLA RECCHIA
GIANDOMENICO SANTONE
MICHELE SANTONE

COMUNE DI MONTAGANO

SEZIONI SCRUTINATE 2 DI 2

SINDACO ELETTO: GIUSEPPE TULLO

Tab 1 content…

Tab 2 content…

SINDACI E CONSIGLIERI ELETTI NEI 22 COMUNI IN PROVINCIA DI ISERNIA

 

COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO MASTROSTEFANO DALIO

BORRELLI ERRICO
DI FILIPPO GERMANO
DI GENNARO GIOVANNI
DI TIELLO MIKE
GAVOTO GIUSEPPE
SILVESTRI CESARE

CANDIDATO SINDACO DI PRIMIO ANITA

PAGLIONE WALTER
CATALANO FRANCO
DI CARLO MARISA RICCI GIOVANNI
DI PRIMIO MICHELE
NIBBIO EMANUELE
SCOPPA ADELE
MASCIOTRA NICOLA
DI IORIO GOFFREDO

COMUNE DI CAROVILLI

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 3

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO CONTI ANTONIO

ANTONUCCI PAOLO
CERULLI SANDRO
DI DOMENICO SANDRA FILOMENA
IACOVONE AGNESE
IACOVONE JENNY
MARRA SILVIA
NUOSCI SIMONE
RICCHIUTI ANTONIO
TESTA ANTONINO DETTO TEX
VENEZIALE VINCENZINO

CANDIDATO SINDACO BERARDI VINCENZO

CARANO STEFANIA
CONTI ALESSIO
ROSSI ALESSIO
DI FRANGIA NICOLA
SCARPITTI LUCIANO
ROSSI CRISTIANO
SFERRA CAMILLA
SFERRA DIEGO
FALASCA EUGENIO
SANTINI GERARDO

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1

SINDACO ELETTO: LINO GENTILE  104 VOTI

CANDIDATO SINDACO GENTILE LINO NICOLA

CENCI CLAUDIO
DI SALVO MARIO
DI TULLIO DONATO PASQUALE
GENTILE ALESSIO
GENTILE REMO
LEONE DANIELE
MOSESSO ANGELA
MOSESSO CARMINE VALENTINO
MOSESSO MARIA LUISA

CANDIDATO SINDACO MASTROLILLO CARMINE

DIANA SEBASTIANO
DI LUCENTE LUIGI
DI SALVO ANTONIO
DI TULLIO FELICE
FALCIONE RUGGIERO
GENTILE ENZA LIDIA
SCOCCHERA VALENTINA

COMUNE DI CASTELPETROSO

SEZIONI SCRUTINATE 4 SU 4

SINDACO ELETTO: MICHELA TAMBURRI  800 VOTI

CANDIDATO SINDACO CIFELLI NICOLA

GIANCOLA MARCO
VALENTINO SIMONE
CICERONE ANGELA
GIANCOLA GIULIANA
UCCIFERRI CARMELINA
PANICCIA ALESSIO
FORTE SERGIO

CANDIDATO SINDACO TAMBURRI MICHELA

ARMENTI ANGELO
BIONDI FIORE
DI MARZO SANDRO
D’UVA FABIO
FARRO ANGELINA
FERRARA CORRADO
NOTTE STEFANO
RICCI FAUSTO
VACCA NICOLA
VACCA PAOLO

COMUNE DI CASTELVERRINO

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO MISISCHIA MAURIZIO

BAGNOLI FELICIANTONIO
MASTROMONACO ANTONIO
DI PIETRO SERGIO
FABRIZIO VALENTINA
RICCI ANTONIO
DI PIETRO CHIARA
MISISCHIA PIETRINO
MARINELLI ANTONIO
FERRELLI CONCENZIO
PERRELLA RENATO

CANDIDATO SINDACO PANNUNZIO CHRISTIAN

FABIANI VINCENZO
MARIANI PAOLO
MARSELLA GIUSEPPE
MECCIA GINO
MECCIA VITALE
PANNUNZIO ANTONIO
PANNUNZIO LUCREZIA
RICCI PASQUALINA
SFORZA ENNIO
ZARLENGA ADELMO

CANDIDATO SINDACO PANNUNZIO MINO

LUNGE LIDIA LUCJA
MARCIANO VINCENZO
MARSELLA MASSIMILIANO
MECCIA MASSIMO
PANNUNZIO ANTHONY
VITALE GIUSEPPE
RICCI ROBERTO

COMUNE DI CERRO A VOLTURNO

SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2

SINDACO ELETTO: REMO DI IANNI

CANDIDATO SINDACO DI IANNI REMO

DI CIUCCIO ANTONIO
MAZZOCCO RAFFAELE
CAPPELLO SARA
PAOLONE LUCIO GABRIEL
LEMME ANTONIO
COLICCHIO NICOLINO
MANCINI ANTONIO
COLICCHIO NICO
CIMINO DONATELLA

CANDIDATO SINDACO D’AGOSTINO LUCA

FRABOTTA MICHELE
D’AGUANNO GABRIELE
CANALE TOMMASO
D’AGOSTINO DANIELE
BUCCI GILDA VANESSA
PERROTTA RAFFAELE
BUCCI ANNA
MARTINO ANTONIO RAFFAELE
ARGENTIERI LUDOVICO

COMUNE DI FILIGNANO

SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3

SINDACO ELETTO: FEDERICA COCOZZA  244 VOTI

CANDIDATO SINDACO COIA LORENZO

VOTI 171OLIVERI DEL CASTELLO GIULIO
DI MEO DANIELE
IONITA ALINA
LANGIANO CARLO
FLORIMONDO PALMA
PACITTI PIER LUIGI
VERRECCHIA ALBERTO
ROSSI ROSANNA MARIA

CANDIDATO SINDACO COCOZZA FEDERICA

VERRECCHIA MARTA
CASTRATARO ROBERTA
DI TANNA SABINA
DI MEO GUIDO
CASETTI SIMONE
CAPALDI STEFANO
PACITTI CARLO
RIGHINI FERDINANDO
MARTINO MARCELLO

COMUNE DI FORNELLI

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 3

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO TEDESCHI GIOVANNI

ANGIOLILLI FERNANDO
BUCCI FRANCESCA
DI CARLO FEDERICO
IONATA GIOVANNI (detto Gianni)
LANCELLOTTA RAFFAELLA
MAZZOCCO STEPHANE
PETRARCA GIOVANNI
PETRARCA MAURO
UCCI PIETRO
VENEZIALE LUCIA

CANDIDATO SINDACO PILLA EMILIO

COLETTA FERNANDO
GALLOTTA FRANCO
LEVA DANILO
IONATA AURELIO
DI GIACOMO BENITO
LANCELLOTTA DOMENICO
OTTAVIANO ANTONIO
PETRARCA DIEGO
SANTILLI ANTONIETTA
TEDESCHI MARIO

COMUNE DI FROSOLONE

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 4

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO TRILLO MAURIZIO

AMORUSO ALESSANDRA
BIANCHI MARIA ROBERTA
CASTAGNA STEFANO
COLACIELLO VINCENZO
DE LUCA LUCIANO
COLANTUONO CARMINA (DETTA CARMELINA)
DELLA POSTA MARIA MICHELA
DI CARLO IMMACOLATA
GABRIELE GIANCARLO
MESSERE GIUSEPPINA
PALLANTE LUCA
PAOLUCCI LEONARDO

CANDIDATO SINDACO COLARUSSO GIUSEPPINA

CARDEGNA GIOVANNI
CARRINO CRISTOFARO
COLACIELLO GIUEPPINA
COLAVECCHIO FILIPPO
DI BIASE DANIELA
FAZIOLI DOMENICO
FRARICCIO FELICE
IANIERO DONATO
PAOLUCCI BARTOLOMEO
PISCITELLI VITTORIO
GIUSEPPINA PRIOLETTA
ELISA ZAMPINI

CANDIDATO SINDACO FELICE IANIRO

NICOLA DI BIASE
SERENA CASTELLI
CARMINE DE CRISTOFARO
DONATO DE RENZIS
GIUSEPPE DI NEZZA
LUCA FIANI
FRANCO IANIRO
ALFONSO PRIOLETTA
FRANCESCO PRIOLETTA
ROSALBINA TARTAGLIA
CONCETTA VACCA
GIUSEPPE PALANGIO

COMUNE DI LONGANO

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO

CANCELLIERE ANNA
CANCELLIERE ROCCO
DEL RICCIO FRANCO
DI FRANCESCO ANTIMO
FIOCCA FAUSTO SABATINO
GATTA ANTONELLA
MARINELLI LUIGI
MONACO ANGELO
VENEZIALE CARLO
VENEZIALE DOMENICOANTONIO EMILIO

CANDIDATO SINDACO CAPECE PASQUALE

BERARDI DIANA
CORBO LUIGI
DI NICOLA GIUSEPPE
DI NOFA ANGELO
DI NOFA ISABELLA
DONIA MANUEL
FIOCCA AMERICO
CARMINE GATTA
ENRICO ALESSANDRO

CANDIDATO SINDACO CARANCI KATIA

CARANCI ANTONIO
CARANCI IRENE
CARANCI MAURA
CONTESTABILE SARA
DITRI ANTONIO
DI FRANCESCO ANTONIO
DI PASQUALE MONICA
FARDELLA RAIMONDO DOMENICO

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO MARTINO GIOVANNI

BELLANO ANDREA
BRUNO DANIELA
DEL RICCIO LEONARDO
DI PASQUALE DIEGO MARIA
FARDONE DARIO
FABIO IANNUCCI
MICHELE MARIANI
MARIA ANTONIETTA MELORO
ALESSIO RICCI
LUCA SILVESTRI

COMUNE DI MACCHIAGODENA

SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3

SINDACO ELETTO: FELICE CICCONE

CANDIDATO SINDACO CICCONE FELICE

BARILE DOMENICO PAOLO
BARILE GIOVANNI
CICCONE BENITO
CICCONE GIANNA
DE CESARE DOMENICA
MIDEA DONATELLA
NOTTE GIUSEPPE
RUSCITTO LUCIANA
TERRIGNO RENATO

CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO BARILE
DONATO TERRIACA
AGATA MIDEA
NICOLA NOTTE (tipografo)
NICOLA NOTTE
CRISTIAN DEL PAGGIO
DAVIDE PISANO
DONATO D’ITRI
SONIA CARILE
NICOLA MANOCCHIO
VALERIO PINELLI

COMUNE DI MIRANDA

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 2

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO COLAIANNI DANIEL

TORTOLA MARIAGRAZIA
FERRANTE NIKI
PATRIARCA ANGELA
MAZZUTO MARIASSUNTA
VALERIO GIUSEPPE
PIZZI SERGIO
PALLOTTA TAMAGNINO
NARDUCCI FAUSTO
DE BENEDICTIS VERONICA
PIZZI MARIANTONIETTA

CANDIDATO SINDACO FERRANTE MARCO

PIZZI MARIA
MARZANO FABRIZIO
MAITINO ANGELO
APOLLONIO LINA
MARZANO GIANPIERO
GUGLIELMI RAFFAELE
CIFOLELLI LUCIA ANNAMARIA
BELMONTE ALBERTO
PATRIARCA ENZO
TORTOLA PAOLA

COMUNE DI MONTERODUNI

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 3

SINDACO ELETTO: 

CANDIDATO SINDACO CUSTODE RUSSO

FARALLI FRANCESCO
DELLI CARPINI LUCA
MAIOLA ANGELICA
RAGO GIUSEPPE
ZAMPOGNA MARCO
DE LUCIA ALFONSO
RUSSO CONCETTA
SCIOLI FEDERICO
ZULLO CAMILLO
FOGLIETTA ANNA MARIA

CANDIDATO SINDACO ALTOBELLI NICOLA

CRISTINZIO MICHELE
FERRETTI MICHELE
PACIFICO VINCENZO
PIZZI ADELE
RUSSO DOMENICO
RUSSO MARILENA
TURCINOVIC WILLIAM
VOLPE VALERIO

COMUNE DI PESCOPENNATARO

SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1

SINDACO ELETTO: CARMEN CARFAGNA CON 135 VOTI

CANDIDATO SINDACO MARCHETTI LUCREZIA

voti 22CERRONE ALESSIA
ESPOSITO GIUSEPPE
LUONGO DOMENICO
FILIPPETTI ANTONIO
PETESCIA GIACOMO
RANIERI ALBERTO
ZULLO MARCO

CANDIDATO SINDACO CARFAGNA CARMEN

ANTENUCCI LUCIO GINO
CARFAGNA GIACINTO
DI IORIO ANTONIO
FERRARA FORTUNA
FORGIONE SABATINO
MARGIOTTA VINCENZO
SCIULLI POMPILIO
TERRERI SIMONE

COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO NINI ANDREA

TAMASI LEANDRO
CIFELLI VITTORINO
LORENZO NINI MICHELE
TOTO MARCELLO
PROCACCINI LETIZIA
CARNEVALE ALBERTO
CIFELLI VITTORIO GERARDO
ANTENUCCI ANTONINO
PROCACCINI JACOPO

CANDIDATO SINDACO ROSSI ANTONIO

TOTO FABIO
LABELLA DANIELE
BERARDINELLI DANIELE
ROSSI GIORDANO
VENDITTI ROSINA
COLUCCI STEFANIA
CERASUOLO NICOLA
GENTILE ANTONIO

COMUNE DI PIETRABBONDANTE

SEZIONI SCRUTINATE 0 SU 1

SINDACO ELETTO:

CANDIDATO SINDACO DI PASQUO ANTONIO

BATTAGLIA CARMINE
CASCIANO CLAUDINO
CIARLONE FRANCO
DI IACOVO RINO
DI IORIO ALBERICO DETTO FERNANDO
DI IORIO AMICO
DI SALVO JURI
DI TATA ANTONY
NOTARO MONICA
MELARAGNO DOMENICO

CANDIDATO SINDACO DI TATA GIOVANNINO

BRUNETTI FABIO
COLAIANNI FRANCESCO
DI PAOLO GIULIANO
DI PAOLO ROMANO
DI PASQUO NUNZIO
DI PASQUO PIERANGELO
TESONE CESARE
VITULLO DONATELLO
VITULLO LILIANA
ZARLENGA GIULIANO

COMUNE DI RIONERO SANNITICO

SEZIONI SCRUTINATE 3 SU 3

SINDACO ELETTO: PALMERINO D’AMICO

CANDIDATO SINDACO D’AMICO PALMERINO

ORSINI MARIA GRAZIA
DI GERONIMO ELVIRA
FIORITTO IOLE
DI VINCENZO FRANCESCO
FIORITTO GIUSEPPE
FERRANTE GIANNI
D’AMICO VINCENZO
ROSSI ARNALDO
COLELLA TONINO

CANDIDATO SINDACO MIRALDI CARLA

ANTONELLI MIRELLA
FERRANTE SANDRO
FRATE FEDERICO
DI GERONIMO STEFANO
COCCIA VINCENZO
DI FRANCO SIMONA
QUARANTA FABRIZIO
CAPRETTA ALBINO
POTENA PAOLO

CANDIDATO SINDACO MINICHIELLO TONINO

IACOBUCCI LUCIA
FERRITTO MARIANNA
DI FRANCO LOREDANA
D’AMICO PASQUALE
COPPOLA TOMMASO
DI FRANCO LUCA
MINICHIELLO PASQUALE
DI GERONIMO LUCA
DI FRANCO MAURO
DI FRANCO FRANCO

COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO

SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2

SINDACO ELETTO: TEODORO SANTILLI

CANDIDATO SINDACO SANTILLI TEODORO

CICCONE DOMENICO
DI PAOLO LIVIANA
DI PAOLO MIKE
DE IULIIS MANUELA
GONNELLA DOMENICO (PAOLO)
LEVA GIANLUCA
MANCINI FRANCESCO
MINISCALCO SANDRO
NOTARDONATO VALENTINO
PETROCELLI SANTINA

CANDIDATO SINDACO ANTONIO GIANNINI

ANTONIO IZZI
GIUSEPPE CENTRACCHIO DETTO GERARDO
GIUSEPPE CENTRACCHIO DETTO RAIMONDO
LORENZO ALBANESE
PIERA MAZZOCCO
IRENE BARILONE
PIETRO FATTORE
PIERO DI SILVESTRO
DOMENICO PAOLO PONTARELLI

COMUNE DI SANT’AGAPITO

SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2

SINDACO ELETTO:  GIUSEPPE DI PILLA

CANDIDATO SINDACO DI PILLA GIUSEPPE

ANTONILLI MICHELE ANTONIO
BUCCI EMANUELA
BUCCI SANDRO
CALDARARO DANILA
DI PILLA MARCELLO
DI PILLA MICHELE CARMINE
MURO ROSARIA
PICCIANO SILVANA
VALLETTA MARA

CANDIDATO SINDACO LOMBARI ALBERTO

ANTONILLI ANTONIO
ANTONILLI ANTONIO
GRILLO ANNA
D’ALOISO ANTONIO
DE GIACOMO CARLO
FRASCA ALESSANDRO
REALI ROBERTO
TESTA DANIELE
DI CICCO DARIO

COMUNE DI SCAPOLI

SEZIONI SCRUTINATE 1 SU 1

SINDACO ELETTO: RENATO SPARACINO 261 VOTI

CANDIDATO SINDACO GUATIERI BENITO

SPARACINO GIUSEPPINA
IZZI ANTONIO
CUOCI SILVIO
DI FIORE BENEDETTO
FRANCIOSA ANTONIO
PALMISCIANO MIRELLA
MANZO MASSIMO

CANDIDATO SINDACO SPARACINO RENATO

FASOLI MILENA
FRANCIOSA GIUSEPPINA (DETTA GIUSY)
D’AGOSTINO ARMANDO
DI FIORE FRANCO
IZZI PIERLUIGI
IZZI STEFANO
RICCI EMILIO
ROTONDO GIANLUCA
RUFO ANGELO

COMUNE DI VASTOGIRARDI

SEZIONI SCRUTINATE 2 SU 2

SINDACO ELETTO: LUIGINO ROSATO

CANDIDATO SINDACO MASCIOTRA LUCIA

ANTENUCCI ALDO
DI BENEDETTO ALFREDO
CARDILLO ARMANDO
VOLPE DOMENICO
DI TELLA ENZO
DI TELLA FRANCA
SABELLI FRANCO
GENOVESE GIUSEPPE
SACCO MAURIZIO
FARINA TOMMASO

CANDIDATO SINDACO LUIGI ROSATO

CARFAGNA NICOLA
SCOCCHERA REMO
APOLLONIO ANDREA
D’ALOISO FILIPPO
SPOGNARDI ANTONIO
SPOGNARDI MARCO
COLUCCI ELENA
DI BENEDETTO DOMENICANTONIO
IANNONE CLAUDIO
AMICONE FRANCESCO

 

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