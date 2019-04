Amministrative, ecco l’elenco di sindaci e liste sulla scheda elettorale

REDAZIONE TERMOLI

Numero 1 Angelo Sbrocca. Al secondo posto Marcella Stumpo, al terzo Francesco Roberti e al quarto Nick Di Michele. Sarà questo l’ordine che i termolesi troveranno sulla scheda elettorale il 26 maggio. E’ stato estratto questa mattina l’ordine dei candidati sindaci e delle rispettive liste a sostegno. Nella sala consiliare del Comune di Termoli sono arrivati tutti, non solo i candidati sindaci ma anche i rappresentanti delle liste e semplici curiosi. Tra scaramanzia, sorteggio e battute si è scoperto, quindi, l’ordine che comparirà sulla scheda elettorale non solo a Termoli ma anche in altri quattro Comuni: Montecilfone, Mafalda, Campomarino e Tavenna. Tutti gli altri paesi del basso Molise sono stati sorteggiati a Larino. Per Termoli c’è stato un doppio sorteggio: prima l’ordine di apparizione degli aspiranti primi cittadini e successivamente l’ordine delle liste per le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra considerando che il MoVimento 5Stelle e Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra si presentano con una sola lista. Numero 1 sulla scheda, da sinistra, sarà Angelo Sbrocca, con all’interno le 4 liste che lo sosterranno (Italia in Comune, Unione Molise per Termoli, Vota per Te Sbrocca sindaco e Partito Democratico), numero 2, Marcella Stumpo e la lista Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra. Numero 3 Francesco Roberti e le sei liste di centrodestra (nell’ordine Popolari per l’Italia, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Siamo Termoli nel Futuro, Lega e Diritti e Libertà), chiude al quarto posto Nicolino Di Michele, col Movimento 5 Stelle.

Estratto anche l’ordine delle liste di Campomarino: Pier Donato Silvestri con il numero 1 e Luciano De Luca con il numero2.

Mafalda dove la sfida sarà a quattro: al numero 1 Ermindo Valentini, al 2 Pierluigi Rossi, al 2 Egidio Riccioni e al 4 Giacomo Matassa.

A Montecilfone primo posto sulla scheda per Giorgio Manes, secondo posto per Franco Pallotta.

A Tavenna, invece, primo posto per Simone Spadanuda secondo posto per Paolo Cirulli.