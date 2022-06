Amministrative, domenica al voto in 18 comuni molisani: orari e spogli (tutto quello che c’è da sapere)

È iniziato il count down. Domenica 12 giugno – giorno unico – si vota per eleggere i sindaci e rinnovare le amministrazioni di 18 Comuni molisani. E in contemporanea in tutta Italia, per i cinque referendum sulla giustizia che hanno avuto il via libera dalla Corte costituzionale. È l’election day, con seggi aperti dalle 7 alle 23. La data del 12 giugno è stata scelta soprattutto perché i seggi si allestiscono nelle scuole, ora chiuse. Per accedere alle urne e votare la mascherina resta “fortemente raccomandata”.

Dalla mezzanotte di oggi scatta il silenzio elettorale. Subito dopo la chiusura dei seggi si procederà allo spoglio del referendum, da lunedì alle 14 a quello per le amministrative.

Nella nostra regione si andrà al voto in 18 comuni, 15 nella provincia di Campobasso e 3 in quella di Isernia.

Provincia di Campobasso: Busso, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Duronia, Guardialfiera, Jelsi, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Petacciato, San Felice del Molise, Torella del Sannio e Toro.

Provincia di Isernia: Chiauci, Civitanova del Sannio e Sant’Elena Sannita.

Particolare il caso di Chiauci, centro che doveva rinnovare il consiglio comunale lo scorso anno, ma le elezioni non si tennero perché nessuno si candidò.

Chiauci, con poco più di 200 abitanti, è insieme a Sant’Elena Sannita il comune più piccolo interessato dalla tornata elettorale. Il più grande invece è Petacciato con poco meno di 4 mila residenti. A Jelsi i cittadini vanno alle urne dopo la scomparsa del sindaco Salvatore D’Amico, venuto a mancare lo scorso 17 dicembre. Il paese è attualmente guidato dal vicesindaco, ma il voto del prossimo mese non sarà un voto anticipato. Si va alle urne infatti alla scadenza naturale della legislatura.