Amministrative, Di Sandro: “Ad Isernia Fratelli d’Italia appoggia Melogli”

“Nonostante il mancato apparentamento formale tra la nostra coalizione e quella del candidato Melogli, ed il mancato raggiungimento di un accordo politico tra i partiti della coalizione da noi proposto sia a livello Comunale che Regionale, nel ribadire l’importanza dell’unità del centrodestra e per un forte senso di appartenenza e lealtà, al ballottaggio per il Sindaco di Isernia Fratelli d’Italia sosterrà il candidato di centradestra Melogli”. E’ quanto affermato dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro. “Chiediamo ai futuri amministratori della Città l’impegno nel sostenere e difendere l’Ospedale Veneziale da eventuali tagli e ridimensionamenti (già previsti nel POS approvato), e di mettere in campo tutte quelle iniziative politiche ed amministrative necessarie per rilanciare la Città e l’intera provincia”.