Amministrative, Di Giandomenico scende campo: «Mi candido a sindaco»

REDAZIONE TERMOLI

Una comunicazione sintetica, un po’ come è nel suo stile. E poi l’ufficializzazione: Remo Di Giandomenico scende in campo in vista delle prossime amministrative che porteranno all’elezione del nuovo sindaco di Termoli. La possibilità che l’attuale commissario dell’Azienda di Soggiorno e Turismo fosse tra i papabili candidati sindaco era nell’aria già da tempo, d’altronde lo stesso Di Giandomenico era stato a capo della coalizione che si era presentata alle urne alle ultime due consultazioni popolari. Adesso l’ufficialità: «Tanti amici e tanti cittadini mi spingono a candidarmi alle prossime elezioni amministrative come Sindaco di Termoli. Dopo lunga e matura riflessione – ha affermato Di Giandomenico – ho deciso di scendere in campo, con la convinzione di poter essere ancora utile al servizio di questa nostra amata Città. Cercherò di incontrare tutti coloro che come me hanno un solo obiettivo: il bene e il riscatto di Termoli». Un nome, il suo, che potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) sparigliare le carte in vista delle amministrative e “spaccare” gli elettori. Il tutto mentre il centrodestra cerca di fare quadra attorno alle “caselle” da riempire e le voci di corridoio vogliono Termoli alla lista di Forza Italia di Francesco Roberti, il centrosinistra cerca ancora la quadra e il MoVimento 5Stelle ha già ufficializzato il suo candidato sindaco Nick Di Michele.