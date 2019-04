Amministrative, D’Ambrosio si ritira dalla corsa a sindaco

REDAZIONE TERMOLI

L’ufficialità si avrà solo nelle prossime ore ma i rumors che già dalla serata di ieri si stanno rincorrendo a Termoli si fanno sempre più insistenti. Antonio D’Ambrosio, ex esponente del Pd e dell’Italia dei Valori va verso il ritiro della candidatura a sindaco di Termoli. Per i motivi Nicola Felice, colui che di fatto aveva avallato la formazione della compagine a supporto di D’Ambrosio sindaco, rimanda «a un comunicato stampa che arriverà nelle prossime ore» a confermare l’ufficialità della decisione. Si tratta, di fatto, della prima vera defezione a 48 ore dalla presentazione delle liste. L’altro candidato in forse, Remo Di Giandomenico, non ha ancora sciolto la propria riserva ed è probabile che la sua discesa in campo o meno si saprà solo al momento della presentazione delle liste. Con il ritiro di D’Ambrosio e l’eventuale passo indietro di Di Giandomenico scenderebbero a quattro i candidati sindaco di Termoli: Angelo Sbrocca, Francesco Roberti, Nick Di Michele e Marcella Stumpo.