Amministrative, Colagiovanni vicino al passaggio con i Popolari

A distanza di due mesi dalla sua fuoriuscita dalla Giunta comunale, torna sul palcoscenico della politica Salvatore Colagiovanni. Dopo l’azzeramento dell’Esecutivo ad opera del sindaco Battista a fine dicembre dello scorso anno, il leader delle Attività Produttive del Comune di Campobasso non è stato riconfermato assessore a differenza dei suoi colleghi.

Colagiovanni, decise, infatti, di non firmare il documento con il quale Battista chiedeva a tutti gli assessori azzerati di dichiarare il proprio impegno a favore del centrosinistra alle Amministrative del prossimo 26 maggio. Era questo il vincolo per tornare alla guida dei propri assessorati. Colagiovanni, così, non è tornato a svolgere il proprio ruolo a Palazzo San Giorgio. Avrebbe firmato la fiducia al centrosinistra per le elezioni alle porte solo in caso di candidatura certa a sindaco di Battista. Da qui le prime voci che lo vedevano in contatto con il centrodestra per il rinnovo dell’amministrazione comunale del capoluogo di regione. In quell’occasione il diretto interessato smentì la cosa, paventando addirittura la possibilità di partecipare ad eventuali Primarie di centrosinistra. Ma a distanza di appena due mesi, i beniformati tornano a parlare. Stando ai rumors sarebbe prossimo il passaggio di Salvatore Colagiovanni ai Popolari di Vincenzo Niro. Un partito che in questi ultimi mesi sta lavorando intensamente sul territorio.

Ad Isernia ha incassato numerose adesioni all’interno del Municipio. E pare che anche a Campobasso si preveda la stessa cosa. Il Ppi ha dimostrato la sua forza sul territorio anche in occasione delle elezioni Provinciali dello scorso ottobre. Due dei consiglieri sostenuti da Niro sono entrati in Consiglio, Alessandro Amoroso e Simona Contucci. Il primo divenuto capogruppo di maggioranza e la seconda vicepresidente di Palazzo Magno.