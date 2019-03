Amministrative, coalizioni e movimenti in fermento

Amministrative, la campagna elettorale è entrata nel vivo. La coalizione di centrodestra è avanti con la compilazione delle liste. Tra quelle dei partiti tradizionali e quelle di appoggio, come Campobasso del futuro e Campobasso al centro, si potrebbe verificare ciò che è accaduto nel 2014 con il centrosinistra, ovvero un’armata di 11 liste a sostegno del candidato sindaco. I partiti stanno ancora dialogando per formulare una ricetta vincente, con gli ingredienti giusti per una sintesi programmatica che poi si riverserà sulla scelta del candidato sindaco. Oggi è previsto un summit. Anche i movimenti civici sono in piena attività, sia nel perimetro di centrodestra che di centrosinistra. Alcuni esponenti delle civiche, come Francesco Pilone, si sono trincerati dietro il silenzio. Se non si dovesse trovare la quadra, Pilone potrebbe scegliere di correre da solo o addirittura di allearsi ad altre civiche, o, perché no, al Movimento 5 Stelle, sempre che dall’altra parte ci sia apertura.

Il Movimento tira dritto sulla stesura del programma elettorale ed è in attesa di indicazioni dal nazionale in merito alla possibilità concreta di aprirsi alle civiche. Il centrosinistra anche è in fermento. Sono partiti gli incontri per capire quali saranno le alleanze possibili in vista della grande partita del 26 maggio che chiamerà i cittadini alle urne sia per le Europee che per le Comunali. Il Pd, forte del Congresso e del ‘nuovo’ corso che ne è scaturito, cerca di svolgere il ruolo di intermediario in questa fase delicata. La parola d’ordine è “inclusività”. Oggi il segretario regionale, Vittorino Facciola, incontrerà il sindaco Battista e il segretario del circolo cittadino. C’è il nodo delle Primarie da sciogliere e della possibilità di trovare un punto di incontro con i movimenti civici, come Io Amo Campobasso ed Italia in Comune. In quest’ultimo, guidato a livello locale da l’ex piddino Pino Libertucci, stanno confluendo diversi grillini scontenti. Entro fine mese, la città dovrebbe conoscere i candidati in campo. E in agguato, per i politici, c’è il voto disgiunto da non sottovalutare.