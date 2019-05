Amministrative, candidati sindaci a confronto negli studi del Quotidiano

REDAZIONE TERMOLI

Quattro candidati sindaco per un confronto che si preannuncia franco e non senza qualche frecciatina. Il Quotidiano del Molise online ospiterà domani, venerdì 17 maggio, il confronto tra gli aspiranti primi cittadini di Termoli. Nei nostri studi si daranno battaglia Angelo Sbrocca, candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto da Pd, Vota X Te – Sbrocca sindaco, Unione Molise per Termoli e Italia in Comune, Francesco Roberti aspirante primo cittadino per il centrodestra sostenuto dalle liste Diritti e Libertà Molise, Popolari per l’Italia, Siamo Termoli nel Futuro – Roberti sindaco, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega Salvini Molise, Nicolino detto Nick Di Michele a capo della lista del MoVimento 5Stelle e Marcella Stumpo, sostenuta dalla lista Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra. Durante la trasmissione saranno toccati i temi di maggiore interesse per la città bassomolisana chiamata, il 26 maggio, a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. La trasmissione andrà in onda in diretta domani, 17 maggio, dalle 21 sui canali social e web de Il Quotidiano del Molise.