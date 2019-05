Amministrative Campobasso, segui lo spoglio in DIRETTA

Maria Domenica D’Alessandro Centrodestra VOTI PERCENTUALE 36% Antonio Battista Centrosinistra VOTI PERCENTUALE 29% Roberto Gravina Movimento 5 Stelle VOTI PERCENTUALE 30% Paola Liberanome Io Amo Campobasso VOTI PERCENTUALE 6% Orlando Iannotti Forconi VOTI PERCENTUALE 0%

NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO

(ORE 17,26) Sempre secondo dati ufficiosi, al momento si attesterebbe in testa il candidato sindaco del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro con 2124 voti. Testa a testa, invece, tra Gravina e Battista, dove il candidato del Movimento 5 Stelle avrebbe un vantaggio di 40 voti sul candidato sindaco del centrosinistra. Segue Paola Liberanome con 264 voti e chiude Iannotti ancora allo 0%. Sembra molto probabile il ballottaggio.

(ORE 17,19) Secondo dati sempre ufficiosi persisterebbe il testa a testa tra Roberto Gravina del M5s e Maria Domenica D’Alessandro sostenuta dal centrodestra, segue Antonio Battista del centrosinistra.

(ORE 15,44) L’andamento dello scrutinio nelle prime sezioni sembrerebbe confermare l’eventualità di un ballottaggio. Confermata anche la previsione di un enorme voto incrociato sui candidati sindaco.

(ORE 15,39) Secondo dati ufficiosi, le proiezioni su 2100 schede scrutinate vedono in testa il candidato sindaco del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro con il 36%, il candidato sindaco del centrosinistra Antonio Battista con il 30% e il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina con il 28%, si attesta intorno al 5% il candidato sindaco della lista civica “Io Amo Campobasso” Paola Liberanome e al 2% il candidato sindaco del movimento “I Forconi” Orlando Iannotti. Al momento, si nota un certo distacco della D’Alessandro dai concorrenti e sembrerebbe essere un trend in crescita.

(ORE 15,33) Secondo le prime previsioni e seguendo la scia dell’andamento delle Europee in Molise, teoricamente le 5 liste a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro dovrebbero superare il 50% e a seguire il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina.

(ORE 15,24) Scrutinio a rilento anche a Campobasso città, dove finora sono state scrutinate circa 400/500 schede e secondo un primo dato parziale su un totale di 450 dati raccolti si conferma un testa a testa a tre tra: D’Alessandro, Battista e Gravina che si attestano intorno al 33%. Mentre, al momento il candidato sindaco della lista civica “Io Amo Campobasso” Paola Liberanome si attesta intorno al 3%.

(ORE 15,18) Nella sezione n. 43 in via Lombardia, sarebbe in testa il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina con 74 voti, segue il candidato sindaco del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro con 51 voti e il candidato sindaco del centrosinistra Antonio Battista che si attesta intorno ai 46 voti.

(ORE 15,07) Sempre secondo dati ufficiosi finora è stato scrutinato un totale del 3% delle schede e si profila un testa a testa a tre tra: il candidato sindaco del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro, il candidato sindaco del centrosinistra Antonio Battista e il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina.

(ORE 15) Sempre secondo dati ufficiosi si apprende che nella Sezione n. 33 di Campobasso, al momento, sarebbe in vantaggio il candidato sindaco del centrosinistra Antonio Battista.

(ORE 14,49) Secondo alcuni dati ufficiosi sembrerebbe che nella sezione n. 27 di via Marche, dove è in corso lo scrutinio, sarebbe in vantaggio il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina, segue il candidato sindaco del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro e il candidato del centrosinistra e sindaco uscente Antonio Battista.

(ORE 14) É iniziato da pochissimo lo scrutinio per le elezioni Comunali. Sono 59 i comuni in Molise chiamati a rinnovare il sindaco e il Consiglio Comunale, tra questi anche Campobasso e Termoli tra i centri principali. Nel capoluogo è sfida a cinque tra i candidati sindaci per ricoprire lo scranno più alto di Palazzo San Giorgio: Paola Liberanome per la lista civica “Io Amo Campobasso” (una lista), Roberto Gravina per il Movimento 5 Stelle (una lista), Antonio Battista per la coalizione di centrosinistra (3 liste), Maria Domenica D’Alessandro per la coalizione di centrodestra (5 liste), Orlando Iannotti per il “Movimento de i Forconi” (una lista).

Campobasso e Termoli essendo due comuni sopra i 15mila abitanti potrà esserci un doppio turno, qualora nessun candidato raggiungerà il 50% + 1 dei voti, tra due settimane, ovvero domenica 9 giugno, si andrà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto più voti.