Amministrative Campobasso, i candidati sindaco al voto (FOTO)

CAMPOBASSO

Sono iniziate alle 7.00 di questa mattina, domenica 26 maggio, e termineranno alle 23.00 di questa sera le operazioni di voto in occasione delle Amministrative che interesseranno 59 Comuni molisani: 37 della provincia di Campobasso (oltre al capoluogo si voterà anche a Termoli e Campomarino tra i centri più grandi) e 22 quelli della provincia di Isernia.

Di seguito, tutte le foto dei 5 candidati sindaco per la città di Campobasso che si recano presso il proprio seggio di riferimento per esprimere la loro preferenza.

IN EVIDENZA, LE FOTO DEI CANDIDATI SINDACO AL VOTO