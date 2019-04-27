Amministrative Campobasso, candidati sindaci e liste
CANDIDATA SINDACO PAOLA LIBERANOME
BATTISTA ADELCHI
CECERE MARIO
CHIOCCHIO GIACOMO
CICCOTELLI CARMEN
COLELLA GIUSEPPE
DI LALLO MAURIZIO
DI VICO VALENTINA
FASANO VALENTINA
GENNARELLI EUSTACHIO
GUERRIZIO ADELE
IACOVINO GIOVANNA
LICAMELI ANGELO
MASTROPIETRO ERICA
MEGA FRANCESCA
PAPA CHARLES
PEDATA ANTONIO
PETRUCCELLI DANILA
PIZZUTO ORIANA
PRAITANO FRANCESCA
SIMONELLI COSTANTINO
SPIDALIERI BARBARA
SQUILLETTI MICHELE
TANELLI LIONELLO
CANDIDATA SINDACO MARIA DOMENICA D’ALESSANDRO
ABIUSO CATERINA
AMORE CHRISTIAN
CALCUTTO MIRIANA
CAPPARELLI EMILIA
CENTRACCHIO EDOARDO
COLADANGELO ANTONIO
COLAGIOVANNI SALVATORE
COLANGELO GIUSEPPE
COLUCCI UMBERTO
COLUMBRO ANTONIO
D’AMBROSIO ANGELA
DE BERNARDO FRANCESCO
DI NIRO CORRADO
DI RENZO ANTONIO
FASOLINO CARLA
GIARRUSSO ACHELA
IACCARINO PATRIZIA
KHALAF SARAH
LEMBO GIUDITTA
LUCIANO MARIAGRAZIA
MOLINARI ANTONIO
MONTANARO PIETRO
NIRO GENNARO
PALLADINO GIANNICOLA
PALLADINO LUCA
PESCE FIORIGI (GIGI)
PIETRANGELO MAURIZIO
RAMACCIATO ANNAROSA
SANGINARIO FRANCESCO
SPICCIATI SARA
TAMBURELLO MARCELLA
ZICCARDI LORENA
TRAMONTANO ALBERTO
ALBERTI GIUSEPPE
AURISANO GIOVANNA
CAVONE ALESSANDRO
CICCOTELLI CINTHIA
DE ANGELIS ROBERTO
DE SOCIO LUIGI
DE VIVO ALESSANDRA
DI CLAUDIO STEFANIA
DI MARIO IVAN
DISCENZA GIANNA
FABIO FLAVIA
GIANFAGNA GIUSEPPE
IAFELICE FRANCESCA
LASTORIA MARCO
LECCESE CARLO
LOPEZ GIUSEPPE
MADONNA ANTONIO
MARANO NICOLA FRANCESCO GIORGIO
MARTINELLI TIZIANA
MASTRANGELO GIOVANNI
MAURO TERESA
MEFFE NICOLA
MESSINA MICHAEL
MINELLI BARBARA
MISTICHELLI CLAUDIA
MOSCHETTI MARIA ELENA
PASCALE ALESSANDRO
POTENA ALESSANDRA
RAVELLI CARLA
SALVIONE RAFFAELE
VERRUSIO ENRICA
BARANELLO ASSUNTA
BRANCA GIULIANO
CIPRIANI RAFFAELE
COCOZZELLA EMILIO
COLABELLA MATTEO
D’ALESSANDRO CHIARA
D’AMICO MARIATERESA
D’ANCHERA ILENIA IN TRONCA
D’APICE MARIO ROSARIO
DE COSMO TERESA
DI TORO LUCA
FATICA ANGELA
GARGARO GIANLUCA
GIAGNORIO GIUSEPPE
GIAMBATTISTA BRUNO
GRANA ALESSANDRO
LECCESE DOMENICO ANTONIO
MANDATO MARIA GRAZIA
MANOCCHIO CARMELINA
MARONCELLI GIANLUCA
MAZZARELLI BARBARA
MESSINA DOROTHEA
NERI CLAUDIA
PALLADINO MICHELA
PASSARELLA ANNAMARIA
PARCESEPE FULVIO
PERNA ROBERTO
PIZZARELLI ANNA LORELLA
RENGA FEDERICO
SABUSCO GUIDO MASSIMO
TRABOSCIA GIOVANNI
AUFIERO ROSSELLA
CANCELLARIO MARIALAURA
CHIARULLO ROSSELLA
CIARLANTE MICHELINA
CIMINO GIUSEPPE
CORALBO MICHELE
CRISTOFARO ANGELO
DEL GROSSO ANTONIO
DI BIASE LUCIANO
DI STEFANO ANGELO
ESPOSITO DOMENICO (MIMMO)
LUCIANO MARCELLO
MANZO ANNA
MARCHESE MARCO
MARCHITTO DEBORA
MARIANO MICHELE
MASSARELLA FERDINANDO
MIGNOGNA VALENTINA
MOFFA CARMEN
MORETTINI ANDREA
MUCCI GIUSEPPINA (LIVIA)
MUCCINO SIMONA
PASQUALE ANTONELLA
PRATA MARIO
PRESUTTI SABRINA
RUTIGLIANO GIUSEPPINA
SALVATORE PAOLO
SANTORO VALENTINA
ROMANA MANFREDI SELVAGGI FRANCESCA
STEFANELLI REMO
TOMARO MARIA
VASCITELLI MARIA AURORA MARA
ANNUARIO MARIO
AUGELLI ANTONELLA
BOCCARDO ANTONIO
BUONGUSTO MICHELE
CIARAMELLA LUIGI
D’ANGELO LUANA
D’ELIA GIUSEPPE
DE MARCO ALDO
DI CARLO ELISA
FRATANGELO NICOLA
FELICE DANIELE
GRAZIANO GIOVANNI
LANCIA MARISA
LA SELVA MARIA GRAZIA
LECCESE PIERO
MADONNA ELIO
MARONCELLI ANNALISA
MASTRANGELO ANTONELLA
MASUCCI DONATO
PACE GIOVANNI LUCA
PETICCA IURI
RICAMATO MARIA
RINALDI CRISTINA
ROCCO FRANCO
ROSA MASSIMILIANO
SARLI FEDERICO
SCAPILLATI SILVIA
TERZANO PASQUALE
VITALE MARIACRISTINA
ZITA FRANCESCA
CELARDO MICHELE
CANDIDATO SINDACO BATTISTA ANTONIO
BASILICO LUCA
BUCCI RAFFAELE
CHIERCHIA BIBIANA
CIERO ANTONIO
DATO CARMINE
D’ELIA GIUSEPPE
DURANTE MICHELE
FERRARA LEA
LATESSA MARIA
MACCHIAROLO FILOMENA
MAIO PIETRO
MANCINELLI STEFANIA
MASSARELLA FERDINANDO
MELONE BIASE
MINADEO FRILINDA
NELLA LUIGIA
PICCIANO ROSSELLA
RAMACCIATO FRANCESCA
RAMUNDO STEFANO
RICCIARDI GIUSEPPE
SALVATORE ALESSANDRA
SONESI FRANCESCO
STANZIALE GIUSEPPINA
TESTA ASSUNTA
TRIVISONNO GIUSEPPE (GIOSE)
TRONCA SALVATORE
VIOLA GIOVANNA
ADDONA ALESSANDRO
ALI VALERIA
COBUCCI COSTANTINO
DE BENEDITTIS LIDIA
DI LEMBO MICHELE
EVANGELISTA ANTONELLO
FELICITA DOMENICO
GIULIANO INCORONATA
IANNACCONE CLAUDIO
LIMONCELLI GIUSEPPE
LUZZI MAURIZIO
MESSINA MARCO
PINTO MARIA
POLEGGI FILIPPO
RANIERI PULCHERIA
RUBINO MARIA
SCHERINO ALESSANDRO
TERZANO BARTOLOMEO (LEO)
TROMBA CATERINA
CARAMANNA IOLANDA
ZICCARDI PAOLA
IANNIRUBERTO FRANCESCO ANTONIO
DE CASTRO MARINA
GAETA PIETRO
LANZA LUIGI
LIBERTUCCI GIUSEPPE (PINO)
LATTANZIO ROSSELLA
CARRINO ANTONIO
CARUSO ANTONIO
VIGLIONE MARA
ELIA LORENZO
AMOROSA MICHELE
CARBONE GIUSEPPE
LEMBO CONCETTA
RICCELLI ROSSANA
ROMOLO FEDERICA
TIZZANI INCORONATA
ZAMPINI DOMENICO
MARCHITTO FRANCESCO
RICCIUTO ANGELO
FIERRO MARIO
PETRUCCELLI MARIA VALENTINA
PAGLIANI FRANCO
ESPOSITO SIMONA
CANDIDATO SINDACO ROBERTO GRAVINA
ADAMO PAOLO
AMOROSA GIUSEPPE
ANDREOLA VALTER
BARTOLOMEO PIO
COCCAGNO ROSANNA
CORDISCO CARMELA
CRETELLA SIMONE
D’ALESSANDRO EVELINA
DI IORIO GIUSEPPINA
FALASCA GIOVANNA
FELICE PAOLA
FRATE GIUSEPPE
GIANFELICE SONIA
GIANGIACOMO GIOVANNINO
GIANNANTONIO NICOLINO (NICOLA)
GRAVINA MARGHERITA
GUACCI CORRADINO (CORRADO)
GUGLIELMI ANTONIO
INTREVADO GIULIA
MUROLO SALVATORE
MUSTO ANTONIO
PASSARELLI GIUSEPPINA
PETRECCA ANNA
PICONE ANTONELLA
PORCHETTI ELENA
PRAITANO LUCA
SALLUSTIO LORENZO
SCOGLIETTI MONICA
SIMONETTI NICOLA
SORRENTINO MONICA
VENDITTI ANTONIO
VINCIGUERRA ANTONIO
CANDIDATO SINDACO IANNOTTI ORLANDO
DEL GIUDICE GIUSEPPE
TERZANI MARIA
PALANGE MICHELE
RINALDI BARBARA
BARONE FRANCESCO
TAVARONE CHIARA
DI RIENZO MARIA
TROMBA TIZIANA
NORELLI ANGELO
PIACENTE MARIA CARMELA
DOLCIMASCOLO GIUSEPPE
IANNOTTI ESTER
D’AMICO FULVIO MARIA
DE ANGELIS TERESAMARIA
VIRGILIO FERDINANDO
DE PAULIS GIANLUCA
DELLA TORRE PASQUALE
DEL GAUDIO MARIA CONCETTA
STOCCO NATALINO
DESCISCIOLO GIANFELICE
RE NELLO
CASIERO PASQUALE
VERGALITO ANDREA
NIGRO ANGELO