Amministrative, a Termoli file nei seggi. Affluenza alta

REDAZIONE TERMOLI

Affluenza alta a Termoli dove nonostante la pioggia che da ieri sera è iniziata a cadere sul basso Molise in tanti hanno deciso di recarsi già dalle prime ore del mattino ai seggi per esprimere la loro preferenza per il sindaco, il consiglio comunale e i rappresentanti del Parlamento Europeo. File un po’ ovunque in tutti i seggi della città. Tra i candidati sindaco il primo a esprimere la propria preferenza è stato Francesco Roberti che ha votato nel seggio 3 della Principe di Piemonte. Alle 10.45 il candidato sindaco del centrodestra è arrivato nel seggio. Al momento si registra qualche fila ma senza particolari problemi.

Seconda ad esprimere la propria preferenza è stata Marcella Stumpo che ha votato alle 11.45 al seggio 16 della scuola di via Volturno.