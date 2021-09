Amministrative 2021, tutti i candidati sindaci della provincia di Isernia chiamati al voto

Per il comune di Acquaviva di Isernia si ripropone Francesca Petrocelli, sindaco uscente che se la dovrà vedere con Mario Spaziano. A Bagnoli del Trigno la sfida è tra Gianni di Tosto e Giancarlo Ianiero. Per Cantalupo del Sannio, unica lista presentata, quella del Sindaco uscente Achille Caranci.

A Capracotta Candido Paglione dovrà vedersela con Massimiliano d’Achille, mentre per Carpinone tre i sindaci in competizione, Pasquale Colitti, già sindaco, Luciano Parisotto e Andrea Petta.

Nessuna lista presentata per il comune di Chiauci che dovrà rimettere la sua amministrazione ad un commissario designato. Colli al volturno vedrà in sfida Emilio Incollingo sindaco uscente, contro Antonia Ranieri. Forli del Sannio si prepara ad una competizione accesa con Sergio Lerza e la consigliera uscente Sonia Lepore.

Sfida elettorale per Castel San Vincenzo con tre candidati: Marisa Margiotta (sindaco Uscente), Tommaso Gualano ed Emiliano Scarabeo.

Per Monteroduni, fino ad ora commissariata, si candidano alla carica di sindaco, Annacarla Mollichelli, Nicola Altobelli e Francesco Iannarelli.

A Pesche una sfida tutta al femminile con tre candidate: Maria Antenucci, Marika Palumbo e Francesca Notte.

Si ricandida il Sindaco Manolo Sacco per il comune di Pescolanciano, questa volta concorrendo contro Nicola Di Frangia. Pizzone, commissariata, ha due candidati sindaci, Vincenzo Di Cristofaro e Libero Di Iorio.

A Roccamandolfi unica lista presentata quella di Giacomo Lombardi, sindaco uscente. Per San Pietro Avellana infine due candidati alla carica di primo cittadino: Giuseppe Sebastiano e Simona De Caprio. Pettoranello del Molise ha due concorrenti sindaci: Marcello Toto e Marcellino Franceschelli.