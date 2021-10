Amministrative 2021, Castrataro in vantaggio sull’avversario Melogli

Ore 16:10 – Arrivano i primi dati da Isernia sul ballottaggio in corso tra i due candidati sindaci: attualmente si registra il vantaggio del candidato sindaco Piero Castrataro con 4212 voti rispetto all’avversario Melogli con 2913 voti raggiunti.

Nuova diretta de Il Quotidiano del Molise per seguire, minuto per minuto, lo spoglio del ballottaggio di Isernia. A contendersi la carica di sindaco, come noto, Piero Castrataro per il centrosinistra e Gabriele Melogli per il centrodestra. Risultati, interviste e approfondimenti dalla redazione centrale di Campobasso e dai nostri inviati sul territorio. Un’elezione, quella di Isernia, sentita e importante perché comunque avrà delle ripercussioni anche sulla politica regionale.

Per restare aggiornati segui la nostra diretta.

Queste elezioni del 17-18 ottobre 2021 ci portano nel comune di Isernia. Attesa per i primi risultati alla chiusura delle urne: in questa pagina i risultati. I candidati al voto per il ballottaggio nel comune di Isernia sono Piero Castrataro e Gabriele Melogli. Lo spoglio dei risultati di questa tornata elettorale definirà chi sarà alla guida del comune di Isernia per i prossimi anni.

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO