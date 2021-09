Amministrative 2021, 14 Comuni al voto in provincia di Campobasso (TUTTI I NOMI)

Sono 14 i Comuni dove si voterà in provincia di Campobasso: si tratta di Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi.

CASACALENDA – E’ CORSA A DUE: LALLITTO CONTRO GALASSO

E’ corsa a due a Casacalenda per la fascia tricolore: a sfidarsi nelle elezioni del 3-4 ottobre sono Sabrina Lallitto che torna in corsa dopo la fine anticipata della sua prima esperienza alla guida del Comune bassomolisano e Antonio Galasso.

Nella lista di Sabrina Lallitto c’è: Antonio Boccardi, Michele Danza, Giuseppe Di Tota, Florinda Galasso, Biagio Galletta, Francesca Marcogliese, Iolanda Ramaglia, Francesco Ramacieri e Piero Tozzi.

Nella lista di Antonio Galasso: Domenico Cesarone, Michele D’Imperio, Domenico Di Lalla, Salvatore Forcione, Marco Gagliardi, Federica Giancola, Demelza Melfi, Iole Raffa, Fabiano Rosa, Michela Tartaglia.

PRIMIANI-GRECO-COCCO: SFIDA A TRE AD URURI

E’ sfida a tre ad Ururi, dove al primo cittadino uscente Raffaele Primiani, si contrappongono la sua ex vicesindaco Laura Greco e l’ex primo cittadino Antonio Cocco.

Nella lista di Primiani si candidano Pietro Di Lorenzo, Michele Licursi, Costantino Gemma, Massimo De Rosa, Nunzia Villani, Nadia Primiani, Elena Frate, Luigi Primiani, Antonella Tolomei e Costantino Iannacci.

Nella lista di Laura Greco: Roberto, Anzivino, Lisa De Rosa, Vincenzo Glave, Rachelina Carmosino, Emiliano Plescia, Michele Sassano, Carmine Salvatore, Giacinto Iacampo, Rosaria Occhionero, Rossano Occhionero.

Con Antonio Cocco: Peppino D’Arienzo, Maria Antonietta Occhionero, Carlo Lauda, Elvira Natasha Scarpelli, Samantha Intrevado, Teodorino Campofredano, Angela Loreto, Alessandro Corbo e Giovanni D’Onofrio.

ROTELLO: SCONTRO A DUE PER LA FASCIA TRICOLORE

Sono Massimo Marmorini, vicesindaco in carica e Augusto Altieri i due aspiranti primi cittadini di Rotello.

Nella lista di Massimo Marmorini: Salvatore Emilio Sarni, Gisella Perrino, Domenico Vizzarri, Gennaro Ruccolo, Lucia Lupacchino, Giulia De Felice, Carmelina Riccitelli e Nunzia Massari.

Per Augusto Altieri figurano Antonio Anselmo Berardi, Bruno D’Aulisa, Michele Lemme, Michele Palmieri, Vincenzo Donato Pangia, Michele Perrotta, Veridiana Altieri e Stefania Pangia.

PORTOCANNONE: GALLO CONTRO GALLO PER IL DOPO CAPORICCI

Francesco Gallo contro Adamo Gallo, sfida a due a Portocannone per il dopo Giuseppe Caporicci.

L’attuale vicesindaco Francesco Gallo avrà in lista Antonio Vincenzo Becci, Petra Becci, Serafino Bulmetti, Michele Di Legge, Giovanni Finore, Valentina Flocco, Gianfranco Matticoli, Giuseppe Musacchio, Nicola Musacchio e Angelo Russo.

Con Adamo Gallo: Angelo Cocco, Giuseppe Corrias, Giuseppe D’Apolito, Antonio De Carlo, Mario Di Nunno, Angela Di Paola, Ginetta Glave, Antonio Guaschino, Carla Mascio e Antonio Terzano.

SAN GIACOMO: COSTANZO DELLA PORTA CORRE DA SOLO

Correrà invece da solo, senza altre liste contrapposte, l’attuale sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo della Porta. Per lui sarà fondamentale il voto di almeno il 40% degli aventi diritto per assicurarsi la fascia tricolore.

MORRONE DEL SANNIO, CORSA A TRE: PEDRAZZI-PALANGE- AMBROSIO.

È corsa a tre a Morrone nel Sannio dove saranno appunto tre i candidati alla fascia di primo cittadino. Si tratta di Pedrazzi Stefania, Palange Michele e Ambrosio Luca.

SAN MASSIMO: QUATTRO CANDIDATI PER UNA FASCIA

Sono quattro i candidati alla fascia tricolore a San Massimo, piccolo centro dell’area matesina. Due liste sono collegate alle forze dell’ordine e vedono come candidati Nunzio Pizzuto e Rosario Di Santillo, in corsa c’è anche la lista guidata dal sindaco uscente Alfonso Leggieri, candidato per il terzo mandato e Gino De Gregorio.

GUARDIAREGIA: DUE CANDIDATI PER UNA FASCIA

Corsa a due a Guardiaregia dove a Fabio Iuliano a caccia del terzo mandato consecutivo sarà contrapposto Costanzo Sampogna a capo della lista “Guardiamo Avanti”.

BARANELLO: DOPO 10 ANNI MARCO MAIO NON SI RICANDIDA. E’ CORSA A DUE

Corsa a due a Baranello dove, dopo 10 anni, il sindaco Marco Maio ha deciso di non ricandidarsi. Al suo posto ambiscono alla fascia tricolore Mario Liberato Di Chiro e Riccardo Di Chiro.

MOLISE: CIRELLI CONTRO LIBERANOME PER IL COMUNE

Uno dei Comuni più piccoli del Molise, Molise appunto, vede la sfida tra il sindaco uscente Domenico Cirelli e Nicolino Liberanome.