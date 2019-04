Amministrative 2019, Stumpo e Di Michele presentano le liste

REDAZIONE TERMOLI

Si entra nel vivo della campagna elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Termoli. Già questa mattina, venerdì 26 aprile, due dei candidati alla carica di primo cittadino Marcella Stumpo e Nick Di Michele hanno presentato le rispettive liste di candidati consiglieri. A presentarsi per prima davanti al segretario comunale Vito Tenore è stata la lista “Termoli Bene Comune – Rete della sinistra” a sostegno della candidata sindaco Marcella Stumpo che pochi minuti dopo le 8 aveva già presentato la lista e tutti i documenti ad essa correlati. Poco dopo le 10, invece, è stato il MoVimento 5Stelle a sostegno del candidato sindaco Nick Di Michele. E’ probabile che i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra presenteranno domani mattina le liste a sostegno dei sindaci Francesco Roberti e Angelo Sbrocca. Resta l’incognita legata a Remo Di Giandomenico che ancora non ha sciolto la riserva mentre ieri sera ha ufficializzato il proprio ritiro Antonio D’Ambrosio.